В Ростове хотят изменить схему движения автобусов № 38 и 72

Департамент транспорта Ростова рассматривает вопрос изменения схемы движения автобусов № 38 и 72. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В работе автобусного маршрута № 38 планируется ввести изменения в части организации движения через Северный рынок по ул. Евдокимова, пр. Космонавтов, ул. Волкова в обоих направлениях, а также по пер. Ставропольский, пер. Ашхабадский, пр. Ленина в направлении Центрального рынка.

Также рассматривается вопрос о продлении автобусного маршрута № 72 по ул. 2-я Краснодарская, пр. Коммунистический до ул. Малиновского.

Изменения в работе автобусов зависят от результата социологических опросов среди горожан на сервисе «Активный ростовчанин»

Ева Китаева