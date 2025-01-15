Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове хотят изменить схему движения автобусов № 38 и 72

Департамент транспорта Ростова рассматривает вопрос изменения схемы движения автобусов № 38 и 72. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В работе автобусного маршрута № 38 планируется ввести изменения в части организации движения через Северный рынок по ул. Евдокимова, пр. Космонавтов, ул. Волкова в обоих направлениях, а также по пер. Ставропольский, пер. Ашхабадский, пр. Ленина в направлении Центрального рынка.

Также рассматривается вопрос о продлении автобусного маршрута № 72 по ул. 2-я Краснодарская, пр. Коммунистический до ул. Малиновского.

Изменения в работе автобусов зависят от результата социологических опросов среди горожан на сервисе «Активный ростовчанин»

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...