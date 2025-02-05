Сегодня исполняется 60 лет полномочному представителю президента в Совете федерации Артуру Муравьеву

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Артур Муравьев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по государственному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас:

— Уважаемый Артур Алексеевич! Примите искренние поздравления с юбилеем и слова глубокой признательности за Ваш многолетний труд на благо Отечества! Ваш профессиональный энтузиазм и преданность делу служат ярким примером ответственного служения государству и обществу. Убежден, что Ваши качества и в дальнейшем будут способствовать успешному воплощению важнейших государственных инициатив. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в Вашей ответственной миссии!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»