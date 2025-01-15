Проект создания научно-производственного центра по беспилотным авиационным системам (БАС) в Казани получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Соответствующий документ опубликован на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект создания производства беспилотников в Казани получил заключение экспертизы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Проект создания производства беспилотников в Казани получил заключение экспертизы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Площадь центра составит 3,8 гектара. На территории комплекса будут производить изделия из композиционных материалов, авиационные двигатели и радиоэлектронное оборудование, а также проектировать и изготавливать летательные аппараты, включая беспилотники.

Ранее сообщалось, что центр создадут на базе одной из площадок КНИТУ-КАИ. На проект направят 2,5 млрд руб. федеральных и региональных средств.

Анар Зейналов