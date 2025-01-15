Премьер Чехии заявил о решающем моменте в транзите российской нефти

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о завершении модернизации нефтепровода трансальпийского трубопровода (TAL). Теперь, по его словам, Чехия полностью готова отказаться от импорта российской нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Фиала

Фото: Zorana Jevtic / Reuters Петр Фиала

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

«Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас (поставками энергоносителей.— "Ъ")»,— сказал господин Фиала (цитата по Reuters). Он отметил, что сертификация трубопровода еще не завершена, но Чехия уже может рассчитывать на TAL в случае каких-либо перебоев в поставках по нефтепроводу «Дружба».

Чешский трубопроводный оператор MERO и итальянский концерн TAL заключили соглашение о расширении пропускной способности нефтепровода в мае 2023 года. Утверждалось, что мера необходима для замены поставок по «Дружбе».

Подробнее о проблемах транспортировки нефти из РФ в Европу — в материале «Ъ» «MOL на выдумки хитра».