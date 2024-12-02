MOL на выдумки хитра

По данным “Ъ”, венгерская MOL вышла на стабильный объем поставок нефти ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) на заводы в Венгрии и Словакии. В октябре второй месяц подряд отгрузки через трейдера MOL по нефтепроводу «Дружба» транзитом через Украину остаются на уровне 300 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Трейдер венгерской MOL — Moltrade-Mineralimpex Zrt — в октябре поставил по нефтепроводу «Дружба» транзитом через Украину около 300 тыс. тонн российской нефти. Поставщиком выступает ЛУКОЙЛ. Половина объема отгружена на НПЗ MOL в Словакии, половина — на завод в Венгрии, сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Аналогичные объемы MOL получила из России в сентябре. Собеседники “Ъ” считают, что в дальнейшем поставки компании сохранятся на уровне от 300 тыс. тонн в месяц и могут корректироваться в сторону увеличения в зависимости от потребностей НПЗ.

В целом российские нефтекомпании отправили по «Дружбе» в октябре для НПЗ в Словакии и Венгрии около 853 тыс. тонн нефти, из которых более 62% ушло на венгерские заводы. Свыше половины поставок обеспечила «Татнефть». В Минэнерго и компаниях ситуацию не прокомментировали.

Проблема с отгрузками нефти из РФ в Венгрию и Словакию возникла в конце июня, после введения Украиной санкций в отношении ЛУКОЙЛа, чей трейдер обеспечивал более 40% поставок в эти страны. MOL пришлось переориентироваться на других российских поставщиков, а также выводить в ремонт НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе. Компромисс с украинскими властями был найден через два месяца, с сентября MOL выкупает нефть у ЛУКОЙЛа до пересечения на украинско-белорусской границе, оплачивая транзит (см. “Ъ” от 30 сентября). Расходы MOL увеличились на $1,5 за баррель, сообщал глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш.

Контракт на транзит между операторами украинской и российской частей нефтепровода «Дружба» «Укртранснафтой» и «Транснефтью» действует до 1 января 2030 года. Сегодня транспортировка нефти из РФ в Европу осуществляется только по южной ветке транзитом через Белоруссию и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. По северной ветке прокачивается только сырье из Казахстана.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что трубопроводный транспорт остается самым надежным и дешевым способом получения нефти для европейских стран. По его словам, двухмесячная остановка поставок нефти ЛУКОЙЛа несущественно повлияла на производство на НПЗ MOL, но ощутимо увеличила стоимость сырья, так как венгерской компании пришлось заключать новые срочные контракты с другими российскими поставщиками. Любые альтернативные маршруты поставок, например морем до Хорватии и оттуда по трубе, также будут дороже импорта трубопроводного сырья из РФ, продолжает эксперт. К тому же, напоминает господин Юшков, в этом случае Венгрия потеряет деньги, которые сейчас получает за транзит по «Дружбе». Для ЛУКОЙЛа, полагает он, вариант трубопроводного экспорта также экономнее и проще.

Источники “Ъ” говорят, что для стран, которые получают нефть по южной ветке «Дружбы», альтернативой может быть хорватский порт Омишаль с прокачкой по нефтепроводу «Адриа» до Венгрии и нефтепроводу TAL из Триеста (через нефтепровод IKL) для Чехии. Чехия планирует полностью переключиться на альтернативные поставки во второй половине 2025 года, что вполне реально, Венгрия и Словакия говорят о переходе на альтернативные источники к 2027 году, но сроки могут сдвинуться, говорит один из собеседников “Ъ”. Как отмечает источник “Ъ”, покупка Urals для MOL по-прежнему выгоднее импорта через Омишаль. «В августе—сентябре Венгрия покупала российскую нефть на 15–17% дешевле, чем нефть из других стран»,— говорит он.

По мнению Игоря Юшкова, схема, которую Украина и зарубежные компании выработали для нефтяных поставок, в перспективе могла бы применяться и для газа после истечения контракта «Газпрома» на транзит через Украину с 1 января 2025 года. Но участники рынка видят несколько рисков таких поставок. Например, отмечает источник “Ъ”, переход к единой точке сдачи газа может привести к тому, что придется унифицировать и цены на газ, которые сейчас различаются по разным контрактам и с разными импортерами. Впрочем, по словам собеседника, такая ситуация для «Газпрома» намного лучше, чем полное отсутствие поставок. Но, продолжает он, для европейских покупателей остаются вопросы со стоимостью и безопасностью транзита. Неясно, будет ли кто-то готов предоставить страховку для украинского участка и что делать, если поставки остановятся из-за повреждения газопровода, добавляет источник “Ъ”.

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел