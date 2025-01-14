Криминальные платежки застряли в МВД

Как стало известно “Ъ”, более 700 млн руб. прошло через выявленную сотрудниками ГУЭБиПК МВД нелегальную платежную систему Rapidpay. Ее услугами пользовались интернет-казино, пункты обмена криптовалют, букмекерские конторы, колл-центры мошенников и даже блогеры. Один из них оказался как раз совладельцем теневой площадки и вместе с тремя другими организаторами криминальной схемы был задержан полицией в ходе спецоперации в Москве. Во время обысков у фигурантов обнаружили реквизиты более 8,5 тыс. банковских карт, оформленных на так называемых дропперов. Помимо уже инкриминированного неправомерного оборота платежей, задержанным грозят и другие статьи Уголовного кодекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На след организованной преступной группы, создавшей в начале 2023 года нелегальную платежную систему Rapidpay, сотрудникам МВД удалось выйти совместно с представителями Сбербанка в конце прошлого года. Отправной точкой расследования стало Забайкалье. Именно там одним из местных жителей было организовано массовое оформление банковских карт на так называемых дропперов — подставных лиц, задействованных в незаконных схемах вывода средств. Дропперами за небольшую плату соглашались стать студенты, мигранты, а также представители неблагополучных слоев населения. В общей сложности из Читы в разные регионы России разошлось порядка 2,5 тыс. дроп-карт. После того как местные полицейские установили, что большая их часть была отправлена на имя 25-летнего жителя столицы Константина Полетаева, к расследованию подключились сотрудники центрального аппарата антикоррупционного главка.

В рамках возбужденного УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы уголовного дела по факту незаконного оборота средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ) в столице была проведена серия обысков. К этому моменту организаторы успели съехать из арендуемого офиса в бизнес-центре «Золотое кольцо» в столичном районе Печатники. Задерживали предполагаемых организаторов Rapidpay блогера Ивана Голенищева, Ивана Корчагина, а также Сергея Пучнина и Константина Полетаева в их московских квартирах, откуда они и продолжали вести свой бизнес. Еще один проживающий в Санкт-Петербурге совладелец компании, отвечавший за программное обеспечение, осенью прошлого года успел уехать в Таиланд.

В ходе расследования было установлено, что свою деятельность основатели Rapidpay начинали с обычного криптообменника в Telegram. В начале 2023 года именно через этот мессенджер они начали продвигать услуги и своей новой площадки.

Изначально бизнес был ориентирован на предоставление услуг по обмену криптовалют и прием оплаты ставок в онлайн-казино. В последнем случае скрывшимся в Таиланде программистом была разработана специальная платформа, позволявшая совершать в минуту до 100 финансовых операций. За свои услуги организаторы брали комиссионные в размере 9% за трансакцию. В общей же сложности за время существования теневой площадки через нее, по данным МВД, прошло более 700 млн руб.

Периодически к услугам Rapidpay прибегали мошенники различных колл-центров. Причем с ними общение всегда происходило онлайн, поскольку последние прямо в это же время по телефону одновременно разводили того или иного клиента, указывая, на какую карту следует переводить деньги. Средства с нее менеджеры Rapidpay мгновенно выводили уже на указанный мошенником криптокошелек.

Кроме того, по данным МВД, услугами криминальной площадки пользовались блогеры, не желавшие афишировать свои доходы и платить с них налоги.

В частности, именно на карты третьих лиц, находящихся в пользовании Rapidpay, они просили клиентов осуществлять оплату за рекламу в своих Telegram-каналах тех или иных товаров или услуг. После этого конвертированные в криптовалюту рубли, за вычетом процентов за услугу, поступали на криптокошелек блогеров.

После допросов всех четверых фигурантов, которые, по данным “Ъ”, полностью признали свою вину в инкриминированном преступлении, отпустили под подписки о невыезде и надлежащем поведении. Впрочем, не исключено, что в ближайшее время обвинение всем четверым могут ужесточить, добавив в него другие статьи УК. По уже вмененной в вину фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Олег Рубникович