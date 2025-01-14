Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Криминальные платежки застряли в МВД

Организаторам системы Rapidpay грозят семилетние сроки

Как стало известно “Ъ”, более 700 млн руб. прошло через выявленную сотрудниками ГУЭБиПК МВД нелегальную платежную систему Rapidpay. Ее услугами пользовались интернет-казино, пункты обмена криптовалют, букмекерские конторы, колл-центры мошенников и даже блогеры. Один из них оказался как раз совладельцем теневой площадки и вместе с тремя другими организаторами криминальной схемы был задержан полицией в ходе спецоперации в Москве. Во время обысков у фигурантов обнаружили реквизиты более 8,5 тыс. банковских карт, оформленных на так называемых дропперов. Помимо уже инкриминированного неправомерного оборота платежей, задержанным грозят и другие статьи Уголовного кодекса.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На след организованной преступной группы, создавшей в начале 2023 года нелегальную платежную систему Rapidpay, сотрудникам МВД удалось выйти совместно с представителями Сбербанка в конце прошлого года. Отправной точкой расследования стало Забайкалье. Именно там одним из местных жителей было организовано массовое оформление банковских карт на так называемых дропперов — подставных лиц, задействованных в незаконных схемах вывода средств. Дропперами за небольшую плату соглашались стать студенты, мигранты, а также представители неблагополучных слоев населения. В общей сложности из Читы в разные регионы России разошлось порядка 2,5 тыс. дроп-карт. После того как местные полицейские установили, что большая их часть была отправлена на имя 25-летнего жителя столицы Константина Полетаева, к расследованию подключились сотрудники центрального аппарата антикоррупционного главка.

В рамках возбужденного УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы уголовного дела по факту незаконного оборота средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ) в столице была проведена серия обысков. К этому моменту организаторы успели съехать из арендуемого офиса в бизнес-центре «Золотое кольцо» в столичном районе Печатники. Задерживали предполагаемых организаторов Rapidpay блогера Ивана Голенищева, Ивана Корчагина, а также Сергея Пучнина и Константина Полетаева в их московских квартирах, откуда они и продолжали вести свой бизнес. Еще один проживающий в Санкт-Петербурге совладелец компании, отвечавший за программное обеспечение, осенью прошлого года успел уехать в Таиланд.

В ходе расследования было установлено, что свою деятельность основатели Rapidpay начинали с обычного криптообменника в Telegram. В начале 2023 года именно через этот мессенджер они начали продвигать услуги и своей новой площадки.

Изначально бизнес был ориентирован на предоставление услуг по обмену криптовалют и прием оплаты ставок в онлайн-казино. В последнем случае скрывшимся в Таиланде программистом была разработана специальная платформа, позволявшая совершать в минуту до 100 финансовых операций. За свои услуги организаторы брали комиссионные в размере 9% за трансакцию. В общей же сложности за время существования теневой площадки через нее, по данным МВД, прошло более 700 млн руб.

Периодически к услугам Rapidpay прибегали мошенники различных колл-центров. Причем с ними общение всегда происходило онлайн, поскольку последние прямо в это же время по телефону одновременно разводили того или иного клиента, указывая, на какую карту следует переводить деньги. Средства с нее менеджеры Rapidpay мгновенно выводили уже на указанный мошенником криптокошелек.

Кроме того, по данным МВД, услугами криминальной площадки пользовались блогеры, не желавшие афишировать свои доходы и платить с них налоги.

В частности, именно на карты третьих лиц, находящихся в пользовании Rapidpay, они просили клиентов осуществлять оплату за рекламу в своих Telegram-каналах тех или иных товаров или услуг. После этого конвертированные в криптовалюту рубли, за вычетом процентов за услугу, поступали на криптокошелек блогеров.

Основателей криптобиржи Cryptex заподозрили в создании организованного преступного сообщества

После допросов всех четверых фигурантов, которые, по данным “Ъ”, полностью признали свою вину в инкриминированном преступлении, отпустили под подписки о невыезде и надлежащем поведении. Впрочем, не исключено, что в ближайшее время обвинение всем четверым могут ужесточить, добавив в него другие статьи УК. По уже вмененной в вину фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Олег Рубникович

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...