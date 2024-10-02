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Коммерсантъ FM
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Следствие обрушило криптобиржу

За американскими санкциями последовало дело об ОПС в России

Следственный комитет России (СКР) при поддержке оперативных подразделений МВД провел самую масштабную операцию в сфере обращения криптовалюты. Основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex заподозрили в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для отмывания средств, полученных незаконным путем. По данным следствия, только за прошлый год с помощью фигурантов было легализовано более 100 млрд руб., а сами они при этом заработали около 4 млрд. В 14 регионах задержали почти сто человек. Интересно, что неделей раньше в США заочно предъявили обвинение основателю биржи Сергею Иванову (Омельницкому) и пообещали крупную награду за информацию о его местонахождении.

Фото: СК РФ

Фото: СК РФ

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Основанием стали материалы бюро специальных технических мероприятий МВД. В рамках расследования сотрудники СКР, а также центрального аппарата и местных управлений МВД осуществили самую пока масштабную операцию в сфере обращения криптовалюты, проведя в 14 регионах 148 обысков и доставив в Москву для допросов 96 фигурантов.

По данным следствия, в 2013 году злоумышленники организовали преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Они создали платежную систему UAPS, позже криптовалютную биржу Cryptex и 33 онлайн-сервисов.

По данным правоохранителей, злоумышленники «вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов».

Основную часть клиентуры, по данным СКР, составляли разного рода киберпреступники. «Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд руб., а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.»,— сообщили в СКР.

Отметим, что неделей ранее власти США предъявили обвинения гражданам России Сергею Иванову (в прошлом Омельницкому) и Тимуру Шахмаметову. Последнего обвинили в организации онлайн-магазина Joker’s Stash, который торговал крадеными данными банковских карт, полученными в результате взломов американских ритейлеров. Но куда большее внимание американцы уделили господину Иванову, обвинения против которого выдвинули Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов и Министерство юстиции США. По их версии, Сергей Иванов более 20 лет занимался отмыванием денег для хакеров, брокеров начального доступа, продавцов на рынках даркнета и других преступных группировок, а также помогал выводить и ввозить валюту российским клиентам. Эти услуги он якобы продолжил оказывать даже после начала СВО, когда большинству его конкурентов помешали санкции.

Кроме того, сообщают американцы, в 2013 году господин Иванов под ником Taleon запустил онлайн-обменник PM2BTC, а в 2018 году основал биржу Cryptex, большую часть оборота которой составляли нелегальные деньги, в том числе от Joker’s Stash.

Cryptex, по данным Минфина США, связана с трансакциями на сумму более $720 млн с сервисами, «часто используемыми российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками».

Минюст США предложил по $10 млн любому, кто предоставит информацию, которая приведет к арестам господ Иванова и Шахмаметова. А Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против Сергея Иванова и Cryptex.

Отметим, что в Следственном комитете России пока не называют имена предполагаемых организаторов ОПС и не говорят, есть ли среди них Сергей Иванов.

Кирилл Сарханянц, Александр Александров

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