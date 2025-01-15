Минобрнауки создаст реестр рекрутинговых агентств по набору иностранных студентов

Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос создания реестра «добросовестных» рекрутинговых агентств по набору иностранных студентов, сообщили в пресс-службе ведомства. В мае президент Владимир Путин распорядился увеличить к 2030 году численность иностранных студентов в российских вузах до 500 тыс. человек. После этого в Минобрнауки заявили о подготовке предложений по регулированию деятельности рекрутинговых компаний (см. “Ъ” от 15 октября 2024 года).

Рекрутинговые агентства занимаются продвижением российских вузов за рубежом и помогают абитуриентам на всех этапах вступительной кампании, в том числе при получении визы и трансфера в университет. Агентства располагаются в стране пребывания абитуриента, университеты заключают с ними договор и платят комиссию при успешном поступлении иностранцев или окончании студентами первого курса. В 2023 году СМИ сообщали о случаях мошенничества в рекрутинговых агентствах — компании заключали договоры на обучение по завышенной стоимости.

В пресс-службе образовательного ведомства пояснили, что реестр «добросовестных» рекрутинговых агентств создается при участии профильных ведомств. Как именно будет формироваться реестр, в ведомстве не сообщили. При этом там вновь отметили недопустимость «злоупотреблений, связанных в том числе с зачислением иностранных граждан в российские вузы».

Совместно с депутатами Госдумы министерство также работает над вопросом о «законодательной увязке» предоставления академического отпуска иностранным студентам и сокращении срока временного пребывания иностранца на территории России. Срок пребывания по текущему законодательству не должен превышать 90 суток, а длительность академического отпуска для иностранных студентов — 120 суток.

Полина Мотызлевская