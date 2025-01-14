В Саратове предотвращено покушение на Героя России

В Саратове по подозрению в покушении на депутата областной думы Героя России Александра Янкловича задержан подросток, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. Уголовное дело возбуждено о приготовлении к убийству лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Фигуранта задержали 11 января 2025 года сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по региону. По данным следствия, несовершеннолетний пришел домой к господину Янкловичу с молотком, но, не застав его, собирался вернуться позже, чему и помешали силовики.

Александр Янклович прокомментировал инцидент, запись опубликовали в Telegram-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

«Операция курировалась из-за рубежа, украинскими спецслужбами, подготовка велась очень тщательно. Длительный период следили за мной, за моим домом, моими передвижениями машиной. Был выбран способ нетривиальный — перцовый баллончик и молоток»,— рассказал господин Янклович. По его словам, фигурант перелез через забор. «Мы были на службе в храме. Во дворе была собака, она залаяла, спугнув покушавшегося»,— объяснил депутат.

Александр Янклович родился в Мордовской АССР в 1972 году, принимал участие в первой чеченской кампании. С 1999 года выполнял боевые задачи в Ботлихском районе Дагестана, затем в Кадарской зоне как командир группы специального назначения 20-го отряда спецназа Приволжского округа. В том же году получил звание Героя России. Карьеру продолжил на муниципальной службе в Саратове. Возглавлял МУП «Банно-прачечное хозяйство», занимал должность директора МУП «Водосток», был депутатом городской думы нескольких созывов, в 2022 году избрался в Саратовскую областную думу, где возглавил созданный позже комитет по делам ветеранов. С 2018 года господин Янклович возглавлял саратовскую региональную общественную организацию «Саратовская ассоциация героев», которая принимала пожертвования на нужды участников СВО. В сентябре 2023 года отправился в зону СВО в составе Росгвардии. 24 сентября 2024 года расторг контракт по возрасту.

Никита Маркелов, Саратов