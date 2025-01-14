Восемь женщин обвинили писателя Нила Геймана в изнасилованиях

Восемь женщин обвинили английского писателя Нила Геймана в сексуализированном насилии, говорится в публикации журнала New York Magazine. Сам Нил Гейман утверждал, что все встречи были добровольными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Pizzello / Invasion / AP Фото: Chris Pizzello / Invasion / AP

Впервые писателя обвинили в насилии летом 2024 года. New York Magazine вчера, 13 января, опубликовал материал, в котором о таких случаях рассказали восемь женщин. Из них пять были фанатами творчества писателя, остальные — работали с ним. Уточняется, что большинство случаев сексуализированного насилия произошли после 2002 года.

Нил Гейман отказался давать комментарий New York Magazine. Через пресс-секретаря он передал, что женщины были согласны на сексуальные контакты с ним. 63-летний Нил Гейман написал более 50 книг и комиксов. В их числе «Коралина», «Американские боги» и серия графических романов «Песочный человек».