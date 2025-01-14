«Криптовалюта дошла до СКР»

Накануне профессионального праздника Следственного комитета России (СКР) вступил в силу приговор по самому резонансному делу о коррупции в комитете — в отношении бывшего начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева, осужденного на 16 лет за получение взятки в размере более 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн, а также попытку получить еще $1,3 млн. Мособлсуд отклонил просьбу защиты, которая настаивала на оправдании фигуранта, но снизил суммы взысканий, которые по приговору Балашихинского суда были возложены на господина Тамбиева и его бывшую подчиненную Кристину Ляховенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марату Тамбиеву снизили выплаты, но не срок

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Марату Тамбиеву снизили выплаты, но не срок

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В рассмотрении апелляционных жалоб лишенный звания майор Марат Тамбиев участвовал по виде-конференц-связи из Ногинского СИЗО, а бывший старший лейтенант Кристина Ляховенко — из СИЗО в Икше. Транслируемый оттуда звук был настолько плохим, что тройка судей даже решила сменить зал, но намного лучше не стало.

В суде второй инстанции адвокаты осужденных просили если не отменить, то хотя бы изменить приговор Балашихинского городского суда Подмосковья, который 8 октября прошлого года признал Марата Тамбиева виновным в десяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), в четырех приготовлениях к получению взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК), а также в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Кристина Ляховенко была осуждена за получение одной взятки, превышение должностных полномочий, а также фальсификацию доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

По версии ГСУ СКР, плату в рублях, валюте и биткойнах Марат Тамбиев получал в 2020–2022 годах от участников хакерской группировки Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева.

Троица создала в даркнете маркетплейс Unicvv, где продавала украденные данные банковских карт и номеров социального страхования (SSN) иностранцев, преимущественно граждан США. Деньги платились майору за принятие им разных процессуальных решений, в том числе по уголовному делу хакеров. В частности, за то, чтобы фигурантов отправили под домашний арест, а не заключали в СИЗО, а также за то, чтобы следствие не арестовывало их криптокошельки, где у обвиняемых хранились 5212,9 биткойна, или 14 млрд руб.

Половиной из них они и поделились с господином Тамбиевым, а тот полученную сумму (2718 биткойнов, или 7 млрд 309 млн 881 тыс. руб.) разделил между своим замом Дмитрием Губиным (объявлен в розыск) и Кристиной Ляховенко — ей вменили в вину получение 656 биткойнов.

В апелляции адвокат Кристины Ляховенко Джамали Кулиев просил оправдать его подзащитную по двум из трех пунктов обвинения, утверждая, в частности, что обвинение не доказало получение его подзащитной «хотя бы одного» биткойна.

«Она не участвовала в их передаче, а обвинение в этом построено на показаниях заинтересованных лиц, в том числе адвоката (Романа Мейера.— “Ъ”), который вымогал у своих доверителей деньги, а сам потом был освобожден от уголовной ответственности»,— настаивал защитник. Помимо обвинения в получении взятки (ч. 6 ст. 290 К РФ) адвокат Кулиев также просил снять с госпожи Ляховенко обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), считая, что оно вменено излишне и охватывается «фальсификацией доказательств по уголовному делу» (ч. 3 ст. 303 УК РФ). Ее подсудимая признала частично, согласившись с тем, что вместо приобщения к делу флешек с криптовалютой как вещдоков она составила расписку о возврате ее обвиняемому Марку Бергману, указав, что они пусты. Сделала она это, по словам подсудимой, по указанию своего руководителя Тамбиева.

«Мы признаем частично ст. 303 УК потому, что Ляховенко провела следственные действия в нарушение УПК, она должна была пригласить специалиста, а не писать протокол со слов Константина Бергмана. Но это не потому, что ей обещали около 1 млрд руб.»,— уверял защитник. Он также назвал «странным» тот факт, что, хотя, по версии обвинения, его подзащитная получила лишь треть взятки в биткойнах, суд в солидарном порядке постановил взыскать с обоих осужденных 7,3 млрд руб. в «счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступлений». «Это распределение представляется странным»,— сказал защитник. Он просил назначить своей подзащитной наказание, не связанное с лишением свободы.

Вопрос денежных выплат волновал и защитника Марата Тамбиева Игоря Копенкина. Балашихинский суд не только приговорил его подзащитного к 16 годам в колонии строгого режима, назначил штраф в 500 млн руб., обязал вместе с госпожой Ляховенко выплатить 7,3 млрд руб., но также взыскал с него еще более 277 млн руб.

«Так как суд не расписывает, какие деньги к чему относятся, то эти 277 млн руб., судя по всему, сумма всех полученных Тамбиевым взяток в рублях. Однако если мы сложим все суммы, то будет 112 млн руб. Отсюда вопрос, 277 млн руб. по приговору Балашихинского суда — это что?» — сказал адвокат. Он отметил, что «любое решение суда должно быть понятно и не содержать двойного трактования». При этом господин Копенкин напомнил, что еще летом 2023 года Никулинский суд столицы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 1032 биткойна, обнаруженные в рамках расследования дела его подзащитного. «На сегодняшний день это более 10 млрд руб. При этом суд взыскивает с подсудимых еще 7,3 миллиарда!» — возмутился адвокат. Впрочем, он добавил, что «гласно никто не осматривал флешку со 1032 биткойнами». «Поэтому есть они или нет, это науке неизвестно»,— сказал адвокат.

Он просил оправдать господина Тамбиева за недоказанностью вины, а приговор в части материальных выплат отменить и передать на рассмотрение в гражданском порядке.

Сам господин Тамбиев, не признавший вину в суде первой инстанции, продолжил ту же линию и в апелляции.

При этом если в ходе процесса он лишь намекал на причастность к хищению неизвестно куда пропавшей части его доли 1782 биткойнов своих коллег из ГСУ СКР, то в апелляции прямо заявил об этом. Господин Тамбиев обвинил в пособничестве этому сотрудников Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ МВД), которые осуществляли оперативное сопровождение дела хакеров. Именно их, если верить господину Тамбиеву, следователи старались вывести из-под удара (в итоге все получили по приговору Таганского суда условные сроки).

«У меня есть доказательства, что взятка (в виде биткойнов.— “Ъ”) была передана за то, чтобы повесить все преступления на меня и на мою коллегу»,— заявил осужденный. «Я знаю, что деньги, криптовалюта дошла до СКР»,— утверждал он.

Назвавший процесс над ним «ряженым цирком» экс-силовик настаивал, что располагает «прямыми доказательством», что у него «нет криптовалюты и она находится у "бстмщиков"». При этом, по его словам, следствие преследовало цель «и рыбку съесть, и локти не запачкать: и БСТМ спасти, и Бергманов».

«Мы с вами присутствуем на очень бюджетной съемке фильм "11 друзей следователя". Только вместо преступников — сотрудники правоохранительных органов»,— сокрушался осужденный.

Однако терпеливо выслушав полуторачасовую пространную речь осужденного, тройка судей, назвавшая заявления господина Тамбиева «демагогией», оставила назначенное ему и госпоже Ляховенко наказание в силе, лишь подкорректировав суммы назначенных им по приговору взысканий. Так, вместо 7,3 млрд руб. оба должны выплатить 4,5 млрд руб., а вместо 278 млн руб. экс-майор заплатит 104 млн руб.

Таким образом, апелляция согласилась с доводами прокурора Надежды Тихоновой, нашедшей приговор законным.

Обвинитель лишь просила устранить техническую ошибку из описательной части приговора, поправив суд в том, что госпожа Ляховенко должна отбывать срок в колонии общего, а не строгого режима.

Адвокаты подсудимых пообещали оспорить приговор в кассации.

Мария Локотецкая