«ТНС энерго» расторгла договор с ростовским ТСЖ из-за просрочки по платежам

Жители дома №30/36 Б по ул. Травяной в донской столице с начала года стали платить за электричество напрямую поставщику, «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Компания расторгла договор с ООО «УК Южный город», сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Причиной стала просрочка по платежам. Управляющая компания 16 раз нарушала сроки оплаты электроэнергии.

«УК Южный город» зарегистрирована в 2015 году. В 2023 году компания получила более 300 тыс. руб. чистой прибыли.

Дмитрий Ковалевский