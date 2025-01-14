В Ростовском зоопарке отмечают День рождения зебры Фифы

Ростовский-на-Дону зоопарк отмечает День рождения зебры по кличке Фифа. Животному исполнилось 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка Фото: Пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка

Фифа является представительней зебр Чапмана. Она родилась в зоопарке Чехии. В донскую столицу ее передали в 2012 году вместе с зеброй Адамом.

В природе зебры Чапмана населяют саванны Африки. Для них подходит жаркий климат. Поэтому с осени до весны животные находятся в закрытом и теплом помещении, закрытом для посетителей зоопарка.

Ранее в Ростовском зоопарке выбрали имя для зубренка — Мураш. Он родился в середине ноября прошлого года. Голосование проходило в соцсетях.

Анна Анисова