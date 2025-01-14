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Коммерсантъ FM
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На Кубани историка будут судить за оскорбление памяти участников ВОВ

В Краснодарском крае передано в суд уголовное дело в отношении 34-летнего Александра Карпенко, обвиняемого в публикации оскорбительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России, сообщает прокуратура региона.

Противоправная деятельность Александра Карпенко, который ранее работал учителем истории в средней школе в Тихорецком районе, была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В июне 2021 года он опубликовал в сетевом научно-практическом журнале «Интернаука» статью «Воскрешая советские мифы. Великая Отечественная война», в которой исключительно негативно охарактеризовал деятельность руководства СССР, а также советских военачальников в период Великой Отечественной войны. В настоящее время статья удалена с сетевого ресурса. Краевое следственное управление СКР, расследовавшее уголовное дело, пришло к выводу, что Александр Карпенко своей публикацией дискредитирует социальные институты и традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В отношении Александра Карпенко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он не признает вину. Уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества) передано в Краснодарский краевой суд, дело будет рассмотрено коллегией присяжных.

Анна Перова, Краснодар

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