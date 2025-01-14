Рустам Минниханов наградил певца Салавата Фатхутдинова орденом «Дружбы»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил народному артисту Татарстана и заслуженному артисту России Салавату Фатхутдинову орден «Дружбы» за достижения в области музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Встреча Минниханова с Фатхутдиновым состоялась в Доме Правительства РТ 10 января, в день 65-летия артиста. Раис Татарстана отметил большой вклад певца в развитие татарской культуры и искусства, назвав его «настоящим народным любимцем» и «кумиром нескольких поколений».

Помимо ордена Дружбы, Салават Фатхутдинов также получил благодарность Президента России за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

В пресс-службе отметили, что Салават Фатхутдинов является художественным руководителем театра песни «Салават» и одним из главных голосов татарской эстрады.

Анар Зейналов