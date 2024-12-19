Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко занял 54 место в рейтинге мэров

В итоговом рейтинге мэров за 2024 год глава ростовской администрации Алексей Логвиненко оказался на 54 месте из 88. Список подготовили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Оценку работе градоначальников давали эксперты во время заочного анкетирования, среди них: политологи, экономисты, журналисты и политтехнологи. На основании их мнений и был составлен рейтинг.

В исследовании приводится публичное высказывание политолога, доцента кафедры социальных технологий ИФиСПН ЮФУ Дмитрия Абросимова о деятельности Алексея Логвиненко. По его мнению, главу администрации ростовчане винят в допущении коммунальных проблем — в частности, несвоевременную подготовку к отопительному сезону. Дмитрий Абросимов также отметил, что до сих пор неясно, сработается ли действующий глава Ростова с новым врио губернатора Юрием Слюсарем, который успел раскритиковать Логвиненко за плохую работу общественного транспорта.

Возглавил рейтинг мэров глава столицы Сергей Собянин, за ним расположились соответственно Ильсур Метшин (Казань) и Хас-Магомед Кадыров (Грозный).

Дмитрий Ковалевский