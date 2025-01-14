Новый инструмент Adobe будет редактировать до 10 тыс. изображений одновременно

Компания Adobe представила новый инструмент Firefly Bulk Create, с помощью которого пользователи смогут отредактировать до 10 тыс. картинок за одно действие. Функция основана на технологиях искусственного интеллекта и предназначена для ускорения рабочего процесса путем пакетной обработки фотографий.

Firefly Bulk Create является частью ИИ Adobe Firefly и разработан для пользователей, у которых нет опыта в программировании. Можно будет использовать два инструмента — «Удаление фона» и «Изменение размера». Редактировать можно как файлы с компьютера, так и из Dropbox или Adobe Experience Manager.

С помощью функции «Удаление фона» также можно будет заменить фон на другое изображение или цвет. В компании считают, что эта функция особенно пригодится в продвижении товаров на маркетплейсах. Сохранять пакеты файлов можно в форматах PND или JPEG.

Благодаря инструменту «Изменение размера» можно будет подогнать пакет фотографий под рекламные баннеры популярных платформ, например, TikTok или Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). С помощью ИИ фотографии будут растянуты для нужных размеров.

За использование новых функций придется доплачивать в зависимости от потребляемых ресурсов — потребуется премиальный план Adobe Firefly с доступом к кредитам.

Евгений Федуненко