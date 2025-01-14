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Вторую очередь кладбища «Ростовское» планируют построить за 1,8 млрд рублей

Две подрядные организации участвуют в конкурсе на строительство второй очереди «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе за 1,8 млрд руб. Об этом сообщает РБК Ростов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заявки двух подрядных организаций соответствуют требованиям конкурса, объявленного в декабре 2024 года. Названия компаний не разглашаются.

Площадь участка для строительства второй очереди кладбища составляет около 40 га: 9,8 га предназначены для дорог и иных покрытий, 7,7 га — под объекты озеленения и 19,9 га — для размещения мест захоронения. Окончить работы планируется весной 2026 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что первая очередь кладбища «Ростовское» к началу года оказалась заполнена на 98%. Оставшегося пространства хватит ориентировочно на год.

Ева Китаева

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