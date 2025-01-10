Кладбище «Ростовское» за пять лет заполнено на 98%

Первая очередь кладбища «Ростовское» к началу года оказалась заполнена на 98%. Оставшегося пространства хватит ориентировочно на год — об этом порталу «Ростов официальный» сообщил занимавший должность директора Департамента ЖКХ и энергетики города Станислав Марченко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Место погребения открыли в 2019 году, его площадь составляет 400 тыс. кв. м., однако предназначенная непосредственно для захоронений зона не превышает 110 тыс. кв. м. «Ростовское» рассчитано на 30 тыс. могил, этот лимит практически исчерпался менее, чем за пять лет. Вторую очередь кладбища планируют запустить более, чем через год — весной 2026 года. Она будет включать в себя здание крематория, а также колумбарные стены на 11,2 тыс. ячеек. Суммарная стоимость объекта превышает 2,2 млн руб.

Оно остается единственным открытым для прямых захоронений погостом в донской столице. В крупнейшем кладбище Европы, «Северном», разрешены только родственные подзахоронения.

Дмитрий Ковалевский