Гидрометцентр пообещал аномально теплую погоду в России до конца января

До конца января большую часть России ждет теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик добавил, что за первые двенадцать дней этого месяца температура воздуха в Москве превысила норму на пять градусов. В столице наблюдается оттепель, которая вновь вернется в город 15 января.

«Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая»,— сказал он «РИА Новости».

По словам господина Вильфанда, к концу текущей недели снег в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью растает.