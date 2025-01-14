Пожар в здании военного госпиталя в Туле почти потушили

В Туле почти ликвидировали возникший накануне в здании военного госпиталя пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Специалисты проводят дополнительный пролив для предотвращения повторных возгораний. Глава региона добавил, что сегодня, 14 января, утром будет возобновлено движение транспорта по Советской улице, а проезд по Союзной улице по-прежнему будет закрыт.

Охвативший военный госпиталь пожар начался днем 13 января. Он распространился на площади примерно 1 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 57 человек. Пострадавших в результате ЧП нет. Из-за огня обрушилась кровля здания, а впоследствии с крыши рухнул шпиль.

К госпиталю приписан 39-й отдельный медицинский отряд ВДВ. Предварительная причина происшествия — неисправность электропроводки.