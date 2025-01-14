0,3 процента составило снижение потребительских расходов населения в декабре к ноябрю 2024 года с учетом сезонности, свидетельствует Сбериндекс. За 2024 год траты по картам «Сбера» выросли на 6,4% (в 2023 году — на 7,7%). Пять лет показатель рос в среднем на 2,8% в год и в 2023–2024 годах вернулся к тренду 2019 года, констатируют аналитики Telegram-канала MMI, замечая, что это не столь сильный рост, чтобы породить перегрев. «Объяснение может быть в сильной потере потенциала. По экономике потенциал, скорее всего, вырос, но за счет того, что мы научились производить больше танков и ракет. А возможности производить товары и услуги для населения сократились. Отсюда и инфляция»,— заключают они.

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