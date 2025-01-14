ATACMS все равно

С 1 по 13 января в результате украинских атак в Белгородской, Курской и Тамбовской областях ранения получили не менее 40 человек, сообщили главы этих регионов. В Курской области из-за удара дрона погиб пожилой мужчина. Белгородскую область впервые атаковали с помощью дальнобойных ракет ATACMS, официально не применявшихся по региону ранее. На этом фоне главы областей заявляют о проблемах в работе контроллеров в многоквартирных жилых домах, которые автоматически открывают двери подъездов в моменты работы сирен воздушной опасности, и призывают «воздержаться от поездок в "серую зону"».

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В дни новогодних праздников атаки ВСУ по приграничным регионам Черноземья не прекращались. 1 января 2025 года началось в Белгородской и Курской областях с обстрелов — в первые минуты после полуночи. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в селах Зиборовка и Муром Шебекинского городского округа были повреждены линии электропередачи. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ракетном ударе по Беловскому району. В обоих случаях обошлось без жертв.

С начала года от атак ВСУ в Черноземье погиб один мирный житель — вечером 3 января в деревне Обеста Рыльского района Курской области после удара украинского беспилотника. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что в момент атаки 63-летний мужчина шел по дороге рядом с домом.

4 января в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать Белгородскую область дальнобойными ракетами ATACMS, ранее официально об их применении по региону не сообщалось. Все ракеты удалось сбить. В оборонном ведомстве отметили, что «будут приняты ответные меры».

На следующий день после атаки ATACMS белгородский губернатор сообщил о проблемах в работе контроллеров (эти устройства должны автоматически отпирать двери подъездов в течение шести секунд с момента сигнала о ракетной опасности, чтобы проходящие мимо люди могли укрыться в домах.— „Ъ“) в многоквартирных жилых домах в населенных пунктах, постоянно подвергающихся обстрелам. По словам господина Гладкова, из-за их неисправности в одном таком пункте 1300 дверей не открылись в момент работы сирен ракетной опасности. Губернатор также попросил жителей сообщать о неточностях в работе контроллеров. В правительстве области уточнили, что в Белгороде, Белгородском районе и Шебекине контроллеры настроили на более устойчивый сигнал операторов связи.

Всего за 13 дней с начала года в регионах Черноземья от украинских атак, по данным глав регионов, пострадали по меньшей мере 40 человек.

Больше всего жителей было ранено 5 января в Белгородской области — пострадало пять человек (один в Белгородском районе, двое в Волоконовском, двое в Шебекинском округе), а разрушения зафиксировали в четырех муниципалитетах, следует из сообщений губернатора Вячеслава Гладкова.

Однако о ранениях жителей приграничья в результате атак ВСУ сообщалось почти каждый день. Так, с 1 по 2 января в Белгородской области пострадало четыре человека, сообщил господин Гладков. В Курской области 2 января был ранен один человек, рассказали в пресс-службе СКР. В этот же день, по данным Вячеслава Гладкова, в Белгородской области тяжелые ранения получил местный житель. 3 января были ранены еще два жителя региона. 4 января в белгородском Шебекине пострадало два человека. 6 января, по данным главы региона, в результате атак ВСУ был ранен один человек, 7 января обошлось без пострадавших. 8, 9 и 10 января в Белгородской и Курской областях было ранено еще семь человек. А в минувшие выходные в этих регионах пострадало от обстрелов пять жителей. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь, отметили главы областей.

В ночь на 11 января украинские БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске Тамбовской области, которая не граничит с Украиной и поэтому не так часто, как Белгородская и Курская области, подвергается атакам. По данным врио губернатора Евгения Первышова, пострадали семь человек, госпитализация никому не потребовалась.

Днем 13 января, в понедельник, из-за атаки дрона в Курской области была ранена пожилая пара. «В очередной раз настоятельно прошу наших жителей воздержаться от поездок в так называемую "серую зону". Не подвергайте опасности себя и своих близких»,— заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе ранены три человека: женщина и ее годовалый ребенок в селе Зозули Борисовского района и жительница села Лозовое Белгородского района.

Согласно сообщениям губернаторов, в других регионах Черноземья с 1 января раненых и погибших не зафиксировано. При этом атаки беспилотников продолжались в Воронежской и Орловской областях. Так, уже 1 января Минобороны сообщало об одном сбитом БПЛА над Орловской областью и четырех над Воронежской, а 3 января губернатор Александр Гусев рассказывал, что от атак дронов под Воронежем пострадали два предприятия. Через день ряд домов в Левобережном районе Воронежа получили повреждения от падения обломков БПЛА, около 100 жителей было эвакуировано. 9 и 10 января от обломков беспилотников в регионе пострадало предприятие и несколько частных домов.

Егор Якимов