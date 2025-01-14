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Коммерсантъ FM
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Ведомства пришли к согласию в торгах

Законопроект об их унификации после 15 лет споров одобрен правительством

Правительство после 15 лет попыток достигло консенсуса по законопроекту о реформе торгов: подготовленный ФАС проект одобрен вчера на комиссии по законопроектной деятельности. Реформа реализации госимущества схожа с закупочной и предусматривает цифровизацию процедур и единую систему учета. Ранее ведомства препятствовали унификации торгов, ссылаясь на отраслевые особенности, но потребность правительства в деньгах и предсказуемость на фоне успешных цифровых реформ обеспечили ее одобрение. Ожидается, что нормы повысят уровень конкуренции на торгах и доходы от продаж госимущества. Финальные параметры законопроекта будут обсуждаться уже в Госдуме.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник одобрила законопроект о едином порядке проведения торгов в стране, подтвердили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. При принятии поправки к закону «О защите конкуренции» (135-ФЗ) вступят в силу в сентябре 2025 года. Их цель — упростить и унифицировать процесс продаж госимущества, повысив его прозрачность и доступность для предпринимателей. Сейчас продажа имущества и прав его аренды, земле- и недропользования, квот на вылов рыбы и т. п. регулируется множеством отраслевых актов, что усложняет участие в них бизнеса, снижает конкуренцию и доходы казны.

Вопрос унификации торгов обсуждался последние 15 лет, законопроекты о ней сталкивались с сопротивлением отраслевых ведомств. Министерства ссылались на невозможность продаж имущества и прав на его аренду по общим правилам из-за специфики оценки состояния объектов, их стоимости и особенностей сделок, а также рисков потери контроля за сделками и потенциальных затрат на внедрение новых процедур. Однако правительство давно унифицировало процесс закупки товаров и услуг, обеспечив бесшовный контроль на всех этапах за счет цифровизации, поэтому и продажа ненужного государству имущества может быть оформлена единообразно.

Одобренный комиссией проект предполагает реформу по аналогии с закупочной. Документ устанавливает обязательное использование электронных торговых площадок с размещением всей информации о торгах и договорах в ГИС «Торги». Документ вводит десятидневный мораторий на заключение договора по завершении торгов ради возможности обжаловать результаты в ФАС, если участники считают их несправедливыми.

Проект также определяет случаи признания торгов несостоявшимися — например, если никто не заявился на участие, подана одна заявка либо к участию допущен только один заявитель, либо никто не подал ценовое предложение. При этом прописана и возможность заключения договоров с оставшимся участником торгов при уклонении победителя от сделки.

Законопроект уточняет роли организаторов торгов и операторов электронных площадок, фиксируя их ответственность в рамках проведения процедур. Операторам запрещается взимать плату за участие в торгах, если задатки участников вносятся напрямую на их счета. Это исключит чрезмерные и необоснованные платежи и повысит доступность торгов.

В аппарате Дмитрия Григоренко поясняют, что ключевая задача проекта — создание регуляторных рамок для развития сферы имущественных торгов. «Сама процедура останется гибкой и будет учитывать отраслевые особенности, что прямо закреплено в законопроекте. Торги будут проводиться исключительно в электронном виде, а не на бумаге, как это зачастую происходит сейчас»,— добавляют там.

Реформа торгов стала возможной из-за накопившихся изменений в работе правительства: консолидация бюджетных средств, опыт ряда «цифровых» реформ, переподчинение ФАС Дмитрию Григоренко и потребность государства в прогнозируемых доходах от продаж имущества и прав обеспечили одобрение разработки службы (см. “Ъ” от 13 января). Законопроект при этом прошел десятки согласительных совещаний за последние три года и скорректирован с учетом замечаний ведомств. Документ концептуально поддерживается Государственно-правовым управлением президента (замечания касаются изменения порядка внесения задатка для участия в некоторых видах торгов, что может стать барьером). Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве считает, что проектируемые нормы не входят в предмет регулирования закона «О защите конкуренции» и должны быть предусмотрены в Гражданском кодексе или в специальном законе о проведении торгов. По словам знакомого с обсуждением собеседника “Ъ”, коллизию рассмотрят на площадке Госдумы при подготовке проекта ко второму чтению.

Впрочем, в протокольном решении к заседанию комиссии рекомендовано замечание института не учитывать. В ФАС “Ъ” объясняют, что предлагаемый подход реализуется в соответствии с поручениями правительства и президента. «ФАС предложено устанавливать единую процедуру торгов на базе 135-ФЗ в том числе потому, что с 2010 года ведется планомерная работа по созданию единой процедуры торгов, основы которой уже заложены в законе»,— добавляют там. Так, в 2011 году введена обязанность размещать информацию о торгах на torgi.gov.ru, в 2012 году введен механизм ускоренного рассмотрения жалоб на нарушение процедуры «отраслевых» торгов. «Торги, являясь универсальным механизмом обеспечения, развития и защиты конкуренции на различных товарных рынках, относятся к предмету регулирования 135-ФЗ»,— считают в службе.

В ФАС рассчитывают, что изменения повысят уровень конкуренции на торгах, позволят сформировать однородную практику и раскрыть информацию о процедуре заключения каждого договора, что приведет к увеличению доходов в бюджет и получению достоверной информации о таких поступлениях.

Диана Галиева, Олег Сапожков

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