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Коммерсантъ FM
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Иногда они возвращаются

Олег Сапожков об обстоятельствах реанимации законопроекта об универсальных торгах

Сегодня, в понедельник, 13 января, комиссия Белого дома по законопроектной деятельности рассмотрит внесенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в правительство поправки к закону о конкуренции, посвященные болезненной теме унификации правил продаж государственного и муниципального имущества и прав. Вопрос обсуждался в системе исполнительной власти с начала 2010-х. Проект несколько раз «перелицовывался» в попытках все же провести его через правительство, несмотря на активное сопротивление коллег по Белому дому, и успел побывать проектами законов и «Об универсальных торгах», и «Об электронных торгах», и поправками к закону о контрактной системе (44-ФЗ): сама по себе идея возникла в результате цифровизации госзаказа. Конкурирующими авторами разработок выступали и ФАС, и Минэкономики, что, впрочем, не меняло сути: если государство покупает все, что необходимо, в единой электронной системе, то пусть и продажи разных видов ненужного ему имущества, а также прав его аренды, земле- и недропользования, квот на вылов рыбы и т. п. регулируются единообразно.

Олег Сапожков

Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

При всей логичности такой постановки вопроса шансов до недавних пор у проекта не было, при внесении каждой версии число ее противников исчислялось десятками: министерства всегда ссылались на то, что вмешательство антимонопольного регулятора не учитывает их отраслевой специфики и непременно вызовет проблемы, несопоставимые с выигрышем от роста конкуренции и прозрачности сделок.

Однако, как рассказывают знакомые с темой чиновники, в последнее время ситуация резко изменилась, и вызвано это накоплением эволюционных изменений во взглядах правительства Михаила Мишустина на самого себя. По отдельности, вероятно, ни консолидация бюджетных средств, ранее распределявшихся внутри министерских вертикалей, в системе Федерального казначейства, ни согласие с идеей Минфина (см. “Ъ” от 18 октября), ни прекращение министерских споров за счет улучшения процессов медиации силами возглавляемого Дмитрием Григоренко аппарата правительства, ни переподчинение ему ФАС не могли привести к изменению позиций большинства участников обсуждения. Однако их взаимное влияние и опыт целого ряда «цифровых» реформ (как, например, обход аппаратом схожих межведомственных различий при унификации правил выдачи лицензий и разрешений) привели к тому, что, по словам собеседников “Ъ”, на завтрашнем заседании законопроектной комиссии разработка ФАС все же получит (при условии некоторых технико-юридических правок) путевку в Госдуму. Помимо всего прочего, государству в условиях жесткого бюджета очень нужны деньги от продаж имущества и прав, а прозрачность сделок и конкуренция покупателей видятся ему лучшим способом их извлечения из окружающей среды.

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