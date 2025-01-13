Гостиница прописалась у Кошкиного леса

Специализированный застройщик «Восток-монтаж» продолжит строительство гостиницы в микрорайоне Глумилино возле Кошкиного леса. Планам пыталась помешать мэрия Уфы. Администрация отменила ранее выданное Главархитектурой разрешение на строительство, ссылаясь на его незаконность и нарушение инвестором градостроительных регламентов. «Восток-монтаж» успешно оспорил действия чиновников в арбитражном суде. Мэрия намерена подать апелляционную жалобу. Юристы оценивают шансы на это как очень низкие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования компании «Восток-монтаж» к администрации Уфы. Истец добивался продолжения строительства гостиницы на пересечении улицы Рудольфа Нуреева и бульвара Тюлькина, возле Кошкиного леса.

Как следует из материалов дела, в 2017 году «Восток-монтаж» получил в Главархитектуре градостроительный план земельного участка, в мае 2020 года мэрия выдала компании разрешение на строительство объекта до ноября 2024 года. Как сообщили «Ъ-Уфа» в городской администрации, гостиница проектировалась 26-этажной общей площадью 21,7 кв. м.

В октябре 2020 года при попытке получения взятки были задержаны начальник отдела градостроительного контроля мэрии Рустам Тухватуллин и его заместитель Азат Шаяхметов. Как установило следствие, они планировали получить от представителя компании «Восток-монтаж» 15 млн руб., обещая компании разрешение на строительство гостиницы и «общее покровительство». После того как директор фирмы обратился в управление ФСБ, чиновники были арестованы.

В дальнейшем уголовное дело стало поводом для отзыва разрешения на строительство объекта. В 2022 году застройщик пытался внести изменения в документ, продлив срок его действия до 10 июня 2026 года — мэрия ответила отказом. Администрация объяснила свои действия отменой разрешения как незаконно выданного. При этом, пояснили чиновники, решение об отзыве документа было принято в июле 2020 года. Заявитель обжаловал отказ в арбитражном суде.

Истец, в частности, отмечал, что отзыв разрешения на строительство заверил чиновник, срок действия сертификата электронной подписи которого начался с 30 июля 2024 года. Таким образом, отмена документа начала действовать в период с 30 июля по 14 октября 2024 года (в день фактического уведомления о ней застройщика). «Восток-монтаж» также отмечал, что на момент его обращения в мэрию в декабре 2022 года разрешение на строительство имело статус действительного в единой информационной системе жилищного строительства, а градостроительный план земельного участка был актуальным. Поэтому, указывал заявитель, отказ продлить срок действия разрешения был незаконным.

Ответчик и привлеченное как заинтересованное лицо республиканское минземимущество просили суд отказать в удовлетворении заявления, отмечая, что разрешение на строительство осталось в реестре по ошибке. Управление земельных и имущественных отношений мэрии также сообщило суду, что прав на земельный участок у застройщика нет, так как договор аренды расторгнут с 10 июня 2020 года, что подтверждено новым заключенным договором.

В суде было установлено, что администрация известила застройщика об отмене разрешения на строительство письмом, факт получения которого не подтвержден. При этом истец выполнил все условия для продления разрешения на строительство и обладал правами на участок. Также было принято во внимание, что застройщик зарегистрировал право на объект незавершенного строительства.

В мэрии Уфы планируют обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

«Гостиница на земельном участке не построена. Согласно данным публичной кадастровой карты в пределах земельного участка в Росреестре зарегистрирован объект незавершенного строительства»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации.

Управляющему партнеру юридической компании «ЭНСО» Алексею Головченко аргументы суда представляются «достаточно развернутыми и убедительными».

«Решение подробно анализирует аргументы сторон, последовательно и мотивированно отклоняя доводы ответчика. Поэтому оно выглядит обоснованным, у него есть все шансы остаться в силе. Однако если администрация приняла решение об отмене разрешения в связи с фундаментальными нарушениями (в том числе, допущенными самой администрацией) при его выдаче, вышестоящая инстанция может счесть необходимым изучить этот вопрос более тщательно, чтобы установить, имели ли место такие фундаментальные нарушения»,— отмечает партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Максим Кузнеченков.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев считает, что шансы на отмену решения в апелляции низкие.

«У застройщика имелось действующее разрешение на строительство, которое не было надлежащим образом отменено. Администрация также не смогла доказать факт направления уведомления об отмене разрешения на строительство в 2020 году. Кроме того, проектная документация получила положительное заключение негосударственной экспертизы, и администрация не представила доказательств его недействительности»,— прокомментировал он.

Наталья Балыкова