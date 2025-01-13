Компенсация растаяла «Белым облаком»

Бывшей владелице товарного знака «Белое облако» Эльвире Исхаковой не удалось взыскать с ООО «Элемент-трейд» (управляет сетью «Монетка») компенсацию за незаконное использование товарного знака. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Свердловской области, который в июле 2024 года обязал ритейлера выплатить Эльвире Исхаковой около 6,5 млн руб. за незаконное использование бренда «Белое облако». Суд апелляционной инстанции учел, что госпожа Исхакова предъявила исковые требования после прекращения правовой охраны товарного знака. Юристы полагают, что апелляционная инстанция приняла верное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший владелец бренда «Белое облако» не отсудила компенсацию с «Монетки»

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Бывший владелец бренда «Белое облако» не отсудила компенсацию с «Монетки»

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Свердловской области от 15 июля 2024 года, который обязал ООО «Элемент-трейд» выплатить бывшей владелице товарного знака «Белое облако» Эльвире Исхаковой около 6,5 млн руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Эльвира Исхакова и ее бывший супруг Амир Исхаков (до апреля 2021 года) обратились с иском о взыскании около 13 млн руб. компенсации с «Элемент-трейда» за нарушение исключительных прав на товарный знак. Госпожа Исхакова зарегистрировала права на «Белое облако» в июле 2018 года во время брака (они являлись совместно нажитым имуществом супругов). В марте 2024 года права на «Белое облако» были выставлены на торги в рамках процедуры банкротства господина Исхакова. Начальная стоимость лота составила 27 млн руб. Аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Амир Исхаков не участвовал в судебном процессе, и суд пришел к выводу, что его исковые требования схожи с требованиями супруги. Эльвира Исхакова просила вывести бывшего мужа из процедуры, потому что он якобы потерял интерес к спору, но суд отклонил ходатайство, так как «Белое облако» находится в конкурсной массе господина Исхакова.

Эльвира Исхакова заявила в суде, что в марте–июле 2021 года компания «Экопродукт Мияки» (аффилирована с четой Исхаковых) поставила на реализацию в магазины сети «Монетка» около 129 тыс. кг молока под брендом «Белое облако». Истец отметила, что не давала «Элемент-трейду» разрешений на использование принадлежащего ей товарного знака. Сумма исковых требований была соразмерна двукратной стоимости товаров бренда «Белое облако», полученных ответчиком для продажи.

Суд первой инстанции снизил компенсацию до однократной стоимости реализованного ответчиком товара.

Апелляционный суд посчитал, что Эльвира Исхакова предъявила исковые требования после прекращения правовой охраны товарного знака и утраты ею статуса индивидуального предпринимателя.

Как следует из общедоступных сведений ФНС, госпожа Исхакова периодически регистрировалась в качестве предпринимателя, и в какие-то периоды этот статус у нее отсутствовал. В частности, в период, на который ссылается истец в обоснование своих исковых требований (покупка и реализация товара ответчиком в период с 23 марта по 27 июля 2021 года), она не являлась индивидуальным предпринимателем.

Суд поддержал доводы «Элемент-трейда», что ответчик правомерно и законно использовал спорный товарный знак, поскольку его поставщик имел право на его использование, а изготовление и реализация продукции «Белое облако» проводились через подконтрольных истцу лиц.

Так, «Элемент-Трейд» закупил продукцию под товарным знаком «Белое облако» у ООО «Экопродукт» для розничной реализации в магазинах торговой сети «Монетка». Первоначальным правообладателем товарного знака было ОАО «Миякимолзавод», которое передало свои исключительные права на него «Экопродукту» (период действия с 17 января 2012 по 25 июля 2018 года), с 26 по 29 июля 2018 года исключительное право отчуждено ООО «Урал-Трейд», которое передало свое исключительное право Эльвире Исхаковой (с 30 июля 2018 года по 12 января 2022 года). В рамках дела о банкротстве «Миякимолзавод» установлено, что эта компания, а также ООО «Урал-Трейд» и ООО «Экопродукт» входят в группу компаний, выпускающих молочную продукцию под товарным знаком «Белое облако», контролируемую Амиром и Эльвирой Исхаковыми.

Арбитражный спор является запутанным в части обстоятельств, предшествующих выпуску спорной продукции, считает патентный поверенный юридической фирмы Intellect Максим Лабзин. «Апелляционный суд по материалам дела, в отличие от суда первой инстанции, установил, что, оказывается, спорная молочная продукция под брендом «Белое облако» была выпущена и введена в гражданский оборот группой лиц, в которую входил и сам истец, а значит, это произошло по его воле и согласию. Право на товарный знак считается исчерпанным в момент введения продукции в гражданский оборот самим правообладателем или с его согласия»,— отметил эксперт.

«В случае, если дело попадет в суд по интеллектуальным правам, в связи с определенными противоречиями в определении статуса индивидуального предпринимателя, то дело может быть направлено на новое рассмотрение»,— пояснил адвокат московской коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.

Майя Иванова