Развиты не по городам

Краевые власти создали в Перми «Центр развития компетенций» для региональных и муниципальных служащих. Новое учреждение создано по поручению президента РФ и будет предлагать чиновникам 50 программ дополнительного образования. В 2025 году региональные власти планируют повысить квалификацию примерно 2 тыс. государственных муниципальных служащих. Эксперты считают, что «Центр компетенций» будет востребован и может способствовать усилению муниципалитетов компетентными кадрами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Пермском крае появилось государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих Пермского края». По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», учреждение было зарегистрировано 9 января. Обязанности руководителя центра исполняет экс-руководитель Пермского бизнес-инкубатора Яна Ломоносова. Ранее она работала в ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации — РМЦПК», в том числе с 2019 года занимала должность декана факультета менеджмента и бизнеса, который специализировался на дополнительном образовании для студентов в сфере предпринимательства.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в администрации губернатора Пермского края, учреждение допобразования для государственных и муниципальных служащих было создано в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, состоявшегося в апреле 2023 года. В поручении отмечается, что при создании региональных центров развития компетенций стоит учитывать положительный опыт мастерской управления «Сенеж» — крупнейшего федерального центра дополнительного образования для подготовки управленцев.

Как рассказали в пресс-службе главы Пермского края, региональный центр развития компетенций разместится в Перми на втором и третьем этажах здания на бульваре Гагарина, 10. Ранее эти площади занимал филиал РАНХиГС. В этом году краевые власти планируют обучить в новом региональном учреждении до 2 тыс. государственных и муниципальных служащих. Обучение будет проходить по 50 программам, среди основных тем — пожарная безопасность, защита данных, использование национальной системы пространственных данных для территориального планирования, закупочная деятельность и другие. «Основная цель центра — формирование единой системы развития профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих»,— добавили в пресс-службе губернатора.

Исполняющий обязанности директора Регионального института непрерывного образования ПГНИУ, руководитель Малой академии госуправления (МАГУ) Пермского края Михаил Мухин предполагает, что региональный Центр развития компетенций будет успешно работать. «Сейчас идет серьезная работа по импортозамещения, внедрению отечественного программного обеспечения и обучение государственных и муниципальных служащих использованию этих продуктов весьма востребовано. Также всегда актуально обучение по вопросам информационной безопасности, так как служащие работают с персональными данными. Остаются востребованными и отраслевые курсы, связанные, например, с геоинформационными системами, актуальными изменениями в отраслевом законодательстве, постоянно меняется законодательство в области госзакупок, важно и постоянное повышение квалификации в области проектного управления, психологии, коммуникаций и других», - отмечает эксперт.

Он полагает, что создание нового учреждения не вызовет серьезного дисбаланса или обострения конкуренции на рынке региональных услуг дополнительного образования. «Вряд-ли центр будет на 100% реализовать программы самостоятельно. Предполагаю, что это будет своего рода единый оператор, который так или иначе будет привлекать к оказанию услуг иные организации или специалистов из этих организаций. Да, возможно, какую-то часть аудитории, наш институт, в результате, потеряет, но в рамках исполнения поручения Президента РФ и региональной кадровой политики речи о конкуренции быть не может - и РИНО, и созданный Центр развития компетенций являются государственными структурами, работают на выполнение государственных задач», - отмечает Михаил Мухин. «В целом, создание центра — позитивное событие для региона, первые шаги в сторону единой региональной системы повышения квалификации государственных и муниципальных служащих (централизация полномочий и госзадания на оказание услуг) были сделаны ранее», - добавляет господин Мухин.

Политтехнолог Алексей Чусовитин считает, что потребность в дополнительном обучении государственных и муниципальных служащих «давно назрела». «Кадровый голод и недостаток компетенций в сфере госслужбы — одна из наиболее актуальных проблем региона. Поэтому создание нового образовательного учреждения — очень правильная инициатива. Это обсуждалось еще в 2020 году во время избирательной кампании Дмитрия Махонина на выборах губернатора. Жаль, что удалось реализовать это только сейчас, но лучше поздно, чем никогда. При качественных образовательных программах и компетентных преподавателях центр развития компетенций может действовать эффективно»,— полагает эксперт.

Алексей Чусовитин уверен, что региональный центр не будет дублировать деятельность «Сенежа», корпоративного университета Сбербанка и других крупных федеральных структур допобразования: «Не все могут приехать на обучение в столицу, поэтому схожие образовательные центры, но со своей спецификой, должны существовать и в регионах для обучения местных кадров».

Константин Кадочников