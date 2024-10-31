Парк Константина Лагунова в Тюмени откроют 2 ноября

Открытие нового в Тюмени парка, названного в честь писателя, историка и профессора Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Константина Лагунова, состоится 2 ноября, сообщил в своем telegram-канале мэр Максим Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

Он находится в границах улиц Вишневой — Знаний — Зоологической — Вознесенской в Восточном административном округе, площадь парка составила 120 кв. м. «Его создание стало результатом усилий сотен тюменцев. Голосование на платформе собрало более 19 тыс. голосов, что свидетельствует о том, что горожане активно участвовали в создании этого замечательного пространства»,— добавил господин Афанасьев.

Парк благоустроен дорожками и тропинками с различными типами покрытий, впервые для Тюмени сделаны тротуары из гальки, установлена система освещения, созданы променады и транзитные тропы для неспешных прогулок, беговые и велодорожки, детские и спортивные площадки, также проведено дополнительное озеленение

Напомним, конкурс на благоустройство парка Константина Лагунова был объявлен в январе, начальная цена контракта составляла 289,9 млн руб. Заявки на конкурс принимались до 12 февраля.

Ирина Пичурина