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Коммерсантъ FM
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Дочка «Ростеха» потребовала вернуть долг 897 млн руб. у «Крыльев Советов»

Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Капитал» подала иск в суд к самарскому клубу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере 897 млн руб. Как сообщили на сайте «Ростеха», срок погашения долга истек в 2016 году и с тех пор клуб «не выполняет взятые на себя обязательства».

В пресс-релизе отмечается, что «Ростех» предоставил поддержку клубу на «максимально комфортных условиях» с учетом значения «Крыльев Советов» для Самарской области. «РТ-Капитал» ежегодно подтверждал статус долга перед РПЛ, что позволяло клубу продолжать выступления в чемпионате России. При этом организация была готова реструктуризировать задолженность при условии ее надлежащего обеспечения.

19 декабря губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире телеканала «Тольятти-24» заявлял, что у «Крыльев Советов» есть долг в размере 1 млрд руб. По его словам, долг «искусственно поддерживался в течение десяти лет». В ноябре глава региона рассказывал, что у футбольного клуба также скопился долг 36 млн руб. перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Коррупция превысила губернаторский уровень».

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