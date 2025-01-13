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В ДТП на Оренбургском тракте в Казани погибла пассажирка

В Казани на Оренбургском тракте столкнулись несколько автомобилей, в результате аварии одна из пассажирок скончалась на месте. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.

В публикации сообщается, что водитель Hyundai, не учтя погодные условия и дистанцию до других автомобилей, врезался в попутно движущийся Volkswagen. После этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia и Nissan.

Пассажирка Volkswagen 1966 г. р. погибла на месте аварии. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Влас Северин

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