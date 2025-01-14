Отказать нельзя исполнить

Арбитражный суд Москвы отказал в признании решения кипрского окружного суда в РФ: по нему ВГТРК должна была передать долю в вещательной компании АО «РТР-Сигнал» кипрским структурам. Сейчас последние в американском суде требуют вернуть убытки в $84 млн по неисполненному решению кипрского суда. Юристы отмечают, что решение Москвы позволяет ВГТРК и АО «РТР-Сигнал» не исполнять требования по выплате, но на спор может повлиять решение суда в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что Арбитражный суд (АС) Москвы отказал в признании решения Окружного суда Никосии (Республика Кипр) в РФ по иску кипрских компаний Teamwork Enterprises Limited и Echotrap Enterprises Limited в отношении ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) и АО «РТР-Сигнал». Изначально компании просили истребовать акции АО (вернуть долю участия, перешедшую к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации). В 2022 году кипрские резиденты были признаны законными бенефициарами 189,7 тыс. акций «РТР-Сигнала», что составляет 37,21% его уставного капитала, следует из решения кипрского суда.

Согласно постановлению иностранного суда от 2022 года, ВГТРК было предписано проголосовать и обеспечить необходимые корпоративные решения для перерегистрации акций АО. Само дело было рассмотрено без ответчиков, а спор разрешен без учета их позиции и возражений, следует из решения АС Москвы. Год спустя Teamwork Enterprises Limited и Echotrap Enterprises Limited обратились уже в Верховный суд округа Эри (штат Нью-Йорк, США) с заявлением о признании и приведении в исполнение на территории США решения кипрского суда. Истцы также требовали взыскать с ВГТРК и АО «РТР-Сигнал» убытки и начисленные на них проценты в размере $84 млн. Опрошенные “Ъ” юристы поясняют, что обращение в суд в США могло быть связано с тем, что у ВГТРК осталось имущество в стране.

В результате АС Москвы запретил кипрским организациям продолжать разбирательство в США и предписал взыскать с указанных компаний $84 млн (8,6 млрд руб. на 13 января по курсу ЦБ) неустойки на случай неисполнения судебного акта, следует из резолютивной части определения. В ВГТРК не ответили “Ъ”.

ВГТРК — один из крупнейших российских медиахолдингов, объединяет каналы «Россия 1», «Россия 24», «Россия-Культура», «Карусель». АО «РТР-Сигнал» было создано холдингом в 1997 году для создания и эксплуатации современной приемно-передающей сети теле- и радиоканалов, используемой в приоритетном порядке для распространения программ ВГТРК. Сейчас данные о совладельцах АО скрыты, по последним данным, в 2014 году 50% компании принадлежало ВГТРК.

По определению АС Москвы, ВГТРК и АО «РТР-Сигнал» могут не исполнять решение кипрского суда (иностранные компании не могут претендовать на акции АО в РФ), говорит партнер Briefcase Law Office Григорий Волков. Стороны разбирательства не были надлежащим образом уведомлены, а решение было вынесено в отношении имущества, находящегося в госсобственности. Последнее относит спор к исключительной компетенции арбитражных судов РФ, отмечает юрист: «Дополнительным обстоятельством стало введение иностранными государствами ограничительных мер (запретов и персональных санкций), и российские компании были лишены "доступа к правосудию"».

По факту состоявшиеся решения российских судов блокируют любое возможное исполнение в России иностранных судебных актов о передаче акций иностранцам или о взыскании денежных средств в отношении ВГТРК и «РТР-Сигнала», уточняет старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Роман Жирнов: «Но, если у ВГТРК и "РТР-Сигнала" есть имущество в США, российские решения не смогут сами помешать взысканию денежных средств или зарубежного имущества».

В целом число споров, связанных с признанием и исполнением иностранных судебных решений в России, возросло в последние годы, говорит партнер АБ Nordic Star, руководитель практики «Разрешение споров» Анна Заброцкая. Это обусловлено увеличением числа трансграничных коммерческих споров, уточняет она: «В текущей геополитической ситуации российские суды стали чаще отказывать в признании решений судов из "недружественных" государств, ссылаясь на потенциальное нарушение публичного порядка». Так, арбитражные суды в первом полугодии 2024 года рассмотрели 66 таких исков, из которых было удовлетворено 35, напоминает ведущий юрист практики разрешения споров юридической компании ЭБР Альбина Галимова. Годом ранее было рассмотрено 183 дела, удовлетворено — 47.

Юлия Юрасова, Ян Назаренко