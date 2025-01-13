Спикер парламента Киргизии сменил фамилию на более киргизскую

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев сменил фамилию на Нурланбек Тургунбек уулу, что бы она звучала «более по-киргизски». На своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) он написал, что смена фамилии была его давней мечтой. Он заявил о важности сохранения национальной идентичности в эпоху глобализации, в том числе в языковом аспекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нурланбек Тургунбек уулу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Нурланбек Тургунбек уулу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фамилии с окончаниями «ов» и «ев» у киргизов формировались под влиянием русской культуры, для основы фамилии использовали имя деда по отцовской линии. Изменив фамилию, политик взял за основу имя своего отца Тургунбека. Согласно киргизской антропонимии, «уулу» означает «сын». Политик отметил, что имя его деда не будет забыто и что его братья и сестры останутся Шакиевыми.

О намерении сменить фамилию спикер киргизского парламента объявил в конце декабря 2024 года. Это решение он принял на фоне рассмотрения в парламенте законопроекта, расширяющего возможности граждан Киргизии по выбору своей фамилии. Проект принят в первом чтении.