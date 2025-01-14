Пермский завод не оспорил акт о взыскании со структуры «Ростеха» 502 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции о взыскании с АО «Станкопром» (входит в ГК «Ростех») 502 млн руб. С соответствующим иском к АО обратилось Министерство промышленности и торговли РФ. Как следует из материалов дела, ответчик в нескольких регионах страны софинансировал проекты по созданию станкостроительных производств, на эти цели из бюджета в 2014–2016 годах он получил 2,1 млрд руб. Среди прочих такое производство планировалось создать и в Перми, и «Станкопром» стал соучредителем АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (ПЗМЦ). Общество получило заем в размере 270 млн руб. В итоге производство было запущено, но с нарушением срока. Из-за этого АО «Станкопром» смогло взыскать с пермского предприятия 36 млн руб.

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В свою очередь, Минпромторг обратился в суд с иском о взыскании средств со «Станкопрома» из-за невыполнения обязательств по вводу производств. Осенью прошлого года иск был удовлетворен. При этом и АО, и ГК «Ростех» с требованиями не согласились — по их мнению, показатели не были выполнены из-за стагнации спроса на металлообрабатывающее оборудование в 2014–2019 годах.

Обжаловать решение первой инстанции пытались как «Станкопром», так и ПЗМЦ вместе с производителем токарных станков из Сасово АО «СТП-САСТА». В итоге апелляция оставила без изменений решение Арбитражного суда Москвы об удовлетворении иска в полном объеме.