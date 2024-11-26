Экс-начальнику железнодорожной станции в Белгороде ужесточили приговор за взятки

Свердловский райсуд Белгорода ужесточил приговор экс-начальнику железнодорожной станции «Крейда» Белгородского центра организации работы железнодорожных станций — Юго-Восточной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД» Павлу Манакову. Как следует из текста решения суда, штраф в 22 млн руб. заменен ему на 7 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Многомиллионный штраф Павлу Манакову назначили в начале 2023 года. В суде было установлено, что мужчина получил 472 тыс. руб. от предпринимателей за покровительство: деньги предназначались за ускорение подачи, уборки и оформления железнодорожных вагонов при перевозке грузов. Преступление было вскрыто УФСБ, белгородским ЛО МВД России на транспорте и Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Манакова признали виновным в получении трех взяток (ч. 2, п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

К осени этого года Павел Манаков уплатил 310 тыс. руб. штрафа. В связи с этим приставы обратились в суд с ходатайством об ужесточении наказания, которое было удовлетворено. Суд посчитал, что Манаков злостно уклонился от уплаты назначенного ему наказания.

Сергей Толмачев