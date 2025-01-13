Новые власти Сирии разрешили импорт иностранных продуктов

По данным Financial Times, после падения режима Башара Асада в Сирии новые власти сняли ограничения на ввоз в страну иностранных продуктов. Сообщается, что на полках сирийских магазинов появились такие товары импортного производства, как Pepsi, чипсы Pringles, батончики Twix и Snickers, кетчуп Heinz, бананы ливанского производства и т. п.

В ходе правления Башара Асада импорт зарубежных товаров был затруднен или вовсе запрещен для поддержки местных производителей, а также из-за нехватки иностранной валюты вследствие международных санкций, введенных против Сирии после начала гражданской войны в 2013 году. Многие иностранные продукты производились в Сирии в рамках СП с компаниями из соседнего Ливана или под другими названиями.

Кроме того, во время правления Башара Асада на некоторые импортные товары были наложены повышенные пошлины для увеличения бюджетных поступлений. Так, например, пошлина на новейшие iPhone составляла в прошлом году до $900 за штуку. Сообщается, что до последнего времени многие импортные товары нередко ввозились в страну контрабандой через соседние Турцию и Ливан и потом продавались в Сирии на черном рынке, что грозило продавцам штрафами и другими наказаниями.

Как смена власти в Сирии ударила по наркобизнесу — в материале «Ъ».

Евгений Хвостик