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Коммерсантъ FM
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Умер фотограф Оливьеро Тоскани, известный скандальной рекламой для Benetton

В возрасте 82 лет умер итальянский фотограф Оливьеро Тоскани. В прошлом году он рассказал, что страдает от амилоидоза (нарушение белкового обмена, характеризующегося накоплением аномальных отложений белка в организме) и не знает, сколько ему осталось жить.

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Оливьеро Тоскани

Оливьеро Тоскани

Фото: Stefano Rellandini / File Photo / Reuters / Stefano Rellandini / Reuters

Работа Оливьеро Тоскани, 2007 год

Работа Оливьеро Тоскани, 2007 год

Фото: Alberto Pellaschiar / AP

Оливьеро Тоскани представляет обложку каталога моды весна-лето 1998

Оливьеро Тоскани представляет обложку каталога моды весна-лето 1998

Фото: Reuters

Пресс-конференция основателя Benetton Group Лучано Бенеттона и Оливьеро Тоскани

Пресс-конференция основателя Benetton Group Лучано Бенеттона и Оливьеро Тоскани

Фото: Patrick ROBERT / Sygma / Getty Images

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Оливьеро Тоскани

Фото: Stefano Rellandini / File Photo / Reuters / Stefano Rellandini / Reuters

Работа Оливьеро Тоскани, 2007 год

Фото: Alberto Pellaschiar / AP

Оливьеро Тоскани представляет обложку каталога моды весна-лето 1998

Фото: Reuters

Пресс-конференция основателя Benetton Group Лучано Бенеттона и Оливьеро Тоскани

Фото: Patrick ROBERT / Sygma / Getty Images

10 января фотографа госпитализировали. «С огромной болью мы объявляем, что наш любимый Оливьеро отправился в свое следующее путешествие»,— говорится в заявлении его семьи, опубликованном сегодня, 13 января (цитата по AP).

Оливьеро Тоскани был известен своими провокационными кампаниями для производителя одежды Benetton. Его назначили арт-директором Benetton Group в 1982 году. В числе известных фото его авторства — целующиеся священник и монахиня, что вызвало недовольство Ватикана, и чернокожая женщина, кормящая грудью белого ребенка.

В феврале 2020 года Benetton уволила фотографа после его высказываний о трагедии 2018 года с обрушением моста Моранди на автостраде А10 в черте города Генуи, где погибли 43 человека. В интервью Rai Radio 1 господин Тоскани заявил, что «эта история его не интересует», что вызвало негодование общественности и призывы бойкотировать Benetton. Позднее фотограф принес извинения.

В августе 2023 года он рассказал Corriere della Sera, что из-за болезни потерял 40 кг за год, добавив: «Я не знаю, сколько мне осталось жить, но в любом случае я не заинтересован в такой жизни». Оливьеро Тоскани отмечал, что хотел бы, чтобы его помнили «не по какой-то одной фотографии, а по всей работе, по преданности делу».

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