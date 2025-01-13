Умер фотограф Оливьеро Тоскани, известный скандальной рекламой для Benetton

В возрасте 82 лет умер итальянский фотограф Оливьеро Тоскани. В прошлом году он рассказал, что страдает от амилоидоза (нарушение белкового обмена, характеризующегося накоплением аномальных отложений белка в организме) и не знает, сколько ему осталось жить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Оливьеро Тоскани Фото: Stefano Rellandini / File Photo / Reuters / Stefano Rellandini / Reuters Работа Оливьеро Тоскани, 2007 год Фото: Alberto Pellaschiar / AP Оливьеро Тоскани представляет обложку каталога моды весна-лето 1998 Фото: Reuters Пресс-конференция основателя Benetton Group Лучано Бенеттона и Оливьеро Тоскани Фото: Patrick ROBERT / Sygma / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Оливьеро Тоскани Фото: Stefano Rellandini / File Photo / Reuters / Stefano Rellandini / Reuters Работа Оливьеро Тоскани, 2007 год Фото: Alberto Pellaschiar / AP Оливьеро Тоскани представляет обложку каталога моды весна-лето 1998 Фото: Reuters Пресс-конференция основателя Benetton Group Лучано Бенеттона и Оливьеро Тоскани Фото: Patrick ROBERT / Sygma / Getty Images

10 января фотографа госпитализировали. «С огромной болью мы объявляем, что наш любимый Оливьеро отправился в свое следующее путешествие»,— говорится в заявлении его семьи, опубликованном сегодня, 13 января (цитата по AP).

Оливьеро Тоскани был известен своими провокационными кампаниями для производителя одежды Benetton. Его назначили арт-директором Benetton Group в 1982 году. В числе известных фото его авторства — целующиеся священник и монахиня, что вызвало недовольство Ватикана, и чернокожая женщина, кормящая грудью белого ребенка.

В феврале 2020 года Benetton уволила фотографа после его высказываний о трагедии 2018 года с обрушением моста Моранди на автостраде А10 в черте города Генуи, где погибли 43 человека. В интервью Rai Radio 1 господин Тоскани заявил, что «эта история его не интересует», что вызвало негодование общественности и призывы бойкотировать Benetton. Позднее фотограф принес извинения.

В августе 2023 года он рассказал Corriere della Sera, что из-за болезни потерял 40 кг за год, добавив: «Я не знаю, сколько мне осталось жить, но в любом случае я не заинтересован в такой жизни». Оливьеро Тоскани отмечал, что хотел бы, чтобы его помнили «не по какой-то одной фотографии, а по всей работе, по преданности делу».