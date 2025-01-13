Экс-заместитель начальника УМВД по Уфе возглавил управление администрации города

Ильдус Шангареев назначен главой Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Второй слева — Ильдус Шангареев.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Второй слева — Ильдус Шангареев.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Ильдусу Шангарееву 38 лет, родился в Кушнаренковском районе. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности «Правоохранительная деятельность». Больше 20 лет работал в органах внутренних дел, в том числе в должности заместителя начальника УМВД по Уфе. В 2023 году Ильдус Шангареев перешел на муниципальную службу: работал в Управлении потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы, а затем руководил отделом по работе с административными органами Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Венера Хисамова