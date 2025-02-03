Конкуренция в торгах дошла до точки

В середине января Российский аукционный дом (РАД) — одна из электронных торговых площадок (ЭТП), которые занимаются организацией торгов по приватизации и аренде госимущества,— получил отказ Верховного суда в кассационной жалобе на серию решений предыдущих инстанций и обязан будет привести свои внутренние регламенты в соответствие законодательству. Предмет спора — глубоко технический: человек хотел взять в аренду землю, зарегистрировался в ГИС «Торги» (это информационная система, обеспечивающая процедуры, в том числе аукцион) и попытался войти с этой регистрацией в информсистему РАД, чтобы участвовать в торгах. Не получилось: система потребовала зарегистрироваться еще и в ней, предоставив пакет документов, во многом повторяющий уже загруженный в ГИС. Это требование гражданин обжаловал в ФАС — служба же предписала РАД поправить регламент: дескать, и правда, избыточное требование, закон требует регистрации только в ГИС, налицо ограничение конкуренции. Аукционный дом, в свою очередь, обжаловал это требование ФАС в суде — и проиграл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

С одной стороны, весь этот спор вызывает легкое недоумение: начался он еще в 2023 году, и два года серьезные люди в цепочке заседаний обсуждали, можно ли требовать от гражданина повторно прислать бумажки, которые у него уже все равно под рукой (и которые он все-таки прислал, чтобы принять участие в конкурсе), или такое требование подрывает устои. Невольно возникает вопрос: неужели регистрация нового пользователя настолько важна для крупной ЭТП, что она готова дойти до Верховного суда? Следствие ли это постепенного закрытия баз данных и реестров в оборонно-санкционной логике или просто проявление бездумного сбора любых доступных данных, которым в последние годы бизнес увлекся сверх всякой меры? С другой стороны, решение-то вынесено против лишних бумажек по инициативе государства, а это все еще относительно новый тренд, и не приветствовать его невозможно. Известно также, что проигрыш РАД чиновниками был воспринят как небольшая, но важная техническая победа, и обсуждался при этом с мягкой иронией (площадка — один из активных лоббистов роли торговых площадок и участников внутренних дискуссий в приватизации и аренде госимущества).

Последнее, кстати, тоже повод для оптимизма: спор о нескольких сканах документов без копейки денег за ними попадает в фокус внимания крупнейших игроков рынка, регуляторов и судей Верховного суда, решение выглядит рациональным и прогрессивным, а участники склонны к иронии, а не к истерике и взаимным обвинениям. Косвенно это значит, что прочие, по-настоящему конфликтные вопросы решены, а намерения властей по распространению тотальной цифровизации и контроля на приватизацию и аренду казенного имущества, о которых мы пишем в последние годы, уже довольно близки к реализации.

Олег Сапожков