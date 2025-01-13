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На Урале нашли нарколабораторию, где готовили конфеты с психотропными грибами

Сотрудники МВД Тюменской области задержали двух уральцев, производивших в Свердловской области шоколадные конфеты с грибами, содержащими психотропные вещества. Конфеты в форме сердец продавались через онлайн-магазин в мессенджере и стоили около 1 тыс. руб. каждая, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем telegram-канале.

Фото: Telegram-канал представителя МВД Ирины Волк

Фото: Telegram-канал представителя МВД Ирины Волк

По данным полиции, уральцы арендовали квартиру в Талице (Свердловская область) для выращивания и высушивания грибов с запрещенными веществами. Они смешивали измельченные грибы со шоколадом, отливали конфеты и упаковывали их в подарочные коробки. Ежемесячный доход от продажи составлял около 600 тыс. руб. Изготовители были задержаны полицейскими по месту проживания. В ходе обысков изъяли более 400 готовых к продаже конфет, свыше 1 кг расфасованного нелегального товара и более 300 растущих грибов.

В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 и 231 УК РФ, которые были соединены в одно производство. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее они были судимы за совершение аналогичных преступлений.

Ранее на территории Свердловской области УФСБ и ГУ МВД региона перекрыли два канала распространения наркотиков и ликвидировали одну нарколабораторию. В ходе осмотра помещения изъято лабораторное оборудование и 6 кг наркотика, обнаружено и изъято около 500 гр. героина.

Ирина Пичурина

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