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В Свердловской области ФСБ ликвидировала нарколабораторию

На территории Свердловской области УФСБ и ГУ МВД региона перекрыли два канала распространения наркотиков и ликвидировали одну нарколабораторию. Как сообщили в близком к ФСБ Telegram-канале «Антитеррор Урал» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства, все организаторы были задержаны.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным канала, у одного из задержанных, а также по месту жительства и в тайниках было обнаружено и изъято около 500 гр. героина. Двое других, производивших синтетический наркотик, задержаны с поличным. В ходе осмотра помещения изъято лабораторное оборудование и 6 кг наркотика. Отмечается, что все задержанные — граждане РФ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовных дел по ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Полина Хабарова

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