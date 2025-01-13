Telegraph: Китай строит десантные баржи для высадки на Тайване

Китайские военные строят баржи для возможной высадки на Тайвань, аналогичные тем, которые использовались союзными силами во время Дня Д в Нормандии во Второй мировой войне. К такому выводу пришли опрошенные британской газетой The Telegraph эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Esa Alexander / Reuters Фото: Esa Alexander / Reuters

Как следует из материала, суда могут развернуть мост длиной 120 м через скалистые и песчаные пляжи Тайваня для переброски на остров танков и боеприпасов. Однако старший научный сотрудник Института Катон Эрик Гомес высказал мнение, что в этом случае баржи будут уязвимы для противокорабельных ракет и легко уничтожаемы. Если Китай действительно решит использовать баржи в случае операции против Тайваня, ему потребуется обеспечить превосходство в воздухе и на море, добавил Марк Кансиан из американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательным в России).

В середине декабря Китай заявил протест США в связи с решением американского президента Джо Байдена выделить военную помощь Тайваню. В китайском МИДе заявляли, что помощь США ставит под угрозу суверенитет и безопасность КНР.

Почему Китай призывает вывести с Тайваня американские ракеты — в материале «Ъ» «Филиппины не могут расстаться с комплексами».