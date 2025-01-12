Зерно дальнего плавания

«Деметра-Холдинг», как и планировал, вышел на рынок морских перевозок. Компания приобрела 25% компании «Астрол» с флотом из десяти сухогрузов проекта RSD59, ее партнером по проекту стал новый владелец терминалов в порту Оля (Астраханская область). По мнению экспертов, с этой сделкой «Деметра», которая входит в сегмент морских перевозок в низкий период, достроит полную логистическую цепочку транспортировки зерна на экспорт, а «Астрол» получит поддержку в обеспечении взлетевших лизинговых платежей и гарантии загрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Деметра-Холдинг» 9 января стал владельцем 25% судоходной компании «Астрол», следует из СПАРК. «Астрол» эксплуатирует десять судов проекта RSD59 — многоцелевых сухогрузов класса «река-море» дедвейтом 8144 тонны. Эта партия судов строилась на Окской судоверфи с 2019 года, заказчиком выступала ГТЛК, лизингополучателем — «Астрол». Суда сданы заказчику в 2020–2021 годах.

В компании «Деметра-Холдинг» “Ъ” сообщили, что сделка — часть стратегии по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, направленной на поддержку экспортного потенциала российского АПК.

«Приобретение реализует ранее анонсированные планы холдинга по формированию флота сухогрузов под российским флагом для транспортировки сельскохозяйственных культур»,— добавили в холдинге. Гендиректор «Деметра-Холдинга» Александр Грибанов еще в ноябре 2023 года говорил о планах приобрести 10–15 зерновозов. «В первую очередь это касается судов под российский флаг — на Каспий, на Азовское море»,— пояснял он.

На конец 2023 года по 30% компании «Астрол» принадлежало Александру Фролову, Евгению Конькову и Николаю Кикнадзе, 10% было у гендиректора Дмитрия Бударина, следует из отчетности. 9 января у «Астрола» появился еще один новый участник — ООО «Арион Холдингс» Владимира Шарабурака с 7,5%. «Арион Холдингс» в конце 2024 года стал владеть ООО «Маслоналивной терминал» и ООО «Зерновой терминал» в порту Оля в Астраханской области. В ноябре—декабре собственником компаний, выделенных из АО «Морской торговый порт Оля» Джамалдина Пашаева, был экс-совладелец «Амурметалла» и сети «Каро» Александр Шишкин, писал РБК.

29,4 миллиона тонн составил экспорт пшеницы из РФ в первой половине сезона-2024/25, по данным «Русагротранса»

Российский АПК слабо обеспечен собственным флотом. Накануне начала военных действий на Украине при морском экспорте зерновых под 50 млн тонн в сезон под контролем российских операторов находились зерновозы дедвейтом 7 млн тонн, из них 4,5 млн тонн — под российским флагом. Проблема дефицита ярко проявилась в 2022 году, когда при отсутствии санкций против российского зерна фактически, по оценкам участников рынка, его экспорт косвенно ограничивался через морскую логистику (см. “Ъ” от 29 ноября 2022 года).

Сейчас реализуется программа по обеспечению российского АПК крупнотоннажными сухогрузами дедвейтом 40 тыс. и 60 тыс. тонн. По заказу «Росагролизинга» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» завершает их проектирование, Минсельхоз рассчитывал, что строительство первого из них завершится в 2026 году. Всего планируется построить 61 такое судно. «Росагролизинг» оценивал стоимость строительства одного судна в 4–5 млрд руб. Но директор департамента стратегического развития Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Сергей Абдыкеров в сентябре 2024 года сообщал, что построить такие суда в РФ крайне дорого «без механизма, который позволит компенсировать цену для заказчика». Нужно либо ждать освобождения построечных мест у ССК «Звезда», либо ждать пять-семь лет, пока ОСК завершит проект своей новой верфи, пояснял он.

В этих условиях морской экспорт зерна из РФ продолжает опираться на флот дружественных стран, а основным источником собственного флота для российского АПК остается вторичный рынок.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что ставки фрахта во втором полугодии 2024 года существенно просели и в 2025 году, вероятнее всего, продолжат снижаться в связи с сокращением экспортных квот. Но в долгосрочной перспективе сделка — стратегически привлекательное для обеих сторон решение, полагает эксперт. По его словам, «Деметра-Холдингу», располагающему активами по всей логистической цепочке, в сущности, не хватало только судов, а «Астролу» сделка позволяет комфортнее себя чувствовать в условиях высоких лизинговых платежей, так как «Деметра-Холдинг» обеспечивает гарантии загрузки.

Наталья Скорлыгина, Анатолий Костырев