Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Берегите офис

Как компании ищут офисы в условиях нулевой вакансии

Дорого и долго — так в двух словах можно описать процесс поиска качественного большого офиса в Москве. Предложение не соответствует большинству запросов, прежде всего по размеру помещений. Компании, желающие сменить локацию или увеличить офис, снимают отдельные помещения в разных местах или используют коворкинги. Эксперты прогнозируют, что дефицит предложения на столичном рынке офисной недвижимости сохранится не менее трех лет.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

В сложившейся на рынке офисной недвижимости ситуации и покупка, и аренда затруднены, поскольку предложение по своей структуре и объему не соответствует актуальному спросу. Так, по данным NF Group на конец третьего квартала 2024 года, совокупный объем доступных офисных площадей для аренды составил около 1,2 млн кв. м, а для покупки на первичном рынке предлагались офисы совокупным объемом 454 тыс. кв. м.

По словам партнера NF Group Марии Зиминой, характер предложения в этих сегментах существенно различается. «Для аренды представлены в основном готовые здания, что позволяет компаниям быстро въехать и начать работу. В продаже же основную часть предложения составляют строящиеся проекты с разными сроками ввода в эксплуатацию, что требует долгосрочного планирования», — конкретизирует она. Но основная проблема не в этом, и не в объеме предложения, а в его структуре. Для аренды представлены в основном небольшие площади: 31% доступных лотов — от 1 до 2 тыс. кв. м, 28% — до 500 кв. м. Крупные площади от 5 тыс. кв. м составляют лишь 6% предложения. На рынке продажи ситуация еще более выраженная: 90% лотов — это блоки площадью менее 500 кв. м (включая 80% блоков менее 300 кв. м), а крупные блоки от 5 тыс. кв. м занимают всего 2% от общего объема предложения.

«Арендаторы и покупатели сталкиваются с дефицитом крупных и средних офисных блоков, которые востребованы корпорациями. Такой запрос особенно актуален для компаний, ищущих площади от 30 тыс. кв. м», — говорит госпожа Зимина.

Высокие запросы

Для консультантов самый сложный запрос звучит так: помещение в самом центре площадью от 23 тыс. кв.м. Второй по сложности — офис с отделкой и вип-зоной. «Многие российские компании предпочитают, чтобы у директора был кабинет с персональной комнатой отдыха и отдельные кабинеты для заместителей руководителя. Это очень распространенный запрос», — рассказывает директор департамента офисной недвижимости Praedium Роман Щербак. Кроме этого, в списке требований наличие отделки, качественная инфраструктура, и чтобы все это в здании класса А. «Например, офис с высокими потолками, или террасой, с отделкой, вип-зоной и в центре, найти практически невозможно. Мы не отказываем клиентам с таким запросом, но ориентируем на длительный поиск, который следует начать заблаговременно», — говорит господин Щербак.

Желающих обновить офис трудности в его поиске не останавливают. На аренду наибольший спрос со стороны компаний из IT и телеком (21% площадей в общем объеме запросов), финансового сектора (15%), а также от торговых операторов (13%). Треть запросов на покупку приходит от компаний, которые работают в недвижимости и строительстве, 25% обеспечивают банки и финансовые компании, 10% приходится на транспортно-логистические компании, поделились статистикой в CORE.XP. «Компании, в основном, улучшают свои офисные условия и расширяются. Также на спрос заметно влияет программа КРТ: компании, которые арендовали офисы класса Б-/С в зонах, попавших под КРТ, вынуждены переезжать в более качественные здания», — комментирует руководитель отдела услуг собственникам, департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко.

Недоступное предложение

Как отмечают в CORE.XP, желающих найти офис под штаб-квартиру «много». «Единое решение сложно найти, но несколько опций есть. В текущем объеме свободных для аренды и покупки офисов всего 10% предложения приходится на помещения площадью более 30 тыс. кв. м.», — говорит господин Бабиченко. В этих условиях выходом для крупных компаний становится распределение офисов в разных локациях. Так, например, действует Russ Wildberries, которая недавно арендовала 6,7 тыс. кв.м. в БЦ «Авион». Компания заявляла, что ей нужно 30 тыс. кв. м., но пока подходящего варианта нет, увеличила площадь в «Авионе». Сейчас Russ Wildberries снимает 18 тыс. кв. м. в бизнес-центрах «Искра-Парк», «Белые сады», «Романов двор», «ДМ Тауэр», и 3,8 тыс. кв. м в «Авионе» (их компания сняла в феврале). Это рабочая стратегия, если офис нужен сейчас и нет времени ждать пока введут в эксплуатацию понравившийся строящийся БЦ.

В результате, вакансия на рынке офисной недвижимости в 2024 году сократилась до 4,3% (в январе она составляла 7%). В действующих объектах объем свободных офисов класса B сократился на 57%, класса А в 1,8 раза. «Большинство новых бизнес-центров реализованы задолго до окончания строительства, некоторые объекты распродаются еще на стадии котлована. Сейчас доступно всего 16% площадей в новых бизнес-центрах, которые вышли на рынок в этом году», — говорит Кирилл Бабиченко. В следующем году тренд сохранится. Несмотря на рост объемов строительства в 1,6 раза в 2025 году к 2024 году, 64% объема уже продано или арендовано.

В этих условиях компаниям, которые ищут от 5 тыс. кв. м, практически нечего предложить в действующих объектах внутри Садового Кольца. По словам господина Бабиченко, арендодатели пытаются подстроиться. «Есть примеры, когда проводится ротация нескольких арендаторов на одного крупного, который снимает площади по более высокой ставке», — отмечает он.

По словам директора по аренде департамента офисной недвижимости Nikoliers Виктории Гусевой, свободные блоки помещений с отделкой класса В+, А и Prime от 1 тыс. кв. м. есть, в основном, или в недавно построенных зданиях за ТТК, или в ключевых деловых локациях, но по ставке выше рынка. «И срок их экспозиции не будет долгим на фоне активного спроса как раз на такие опции с отделкой. Если речь идет о качественных объектах, то вакансия может быть, но в децентрализованных локациях и это офисы без отделки», — поясняет она.

Среди предложений, реализующихся крупными объемами от 10 тыс. кв. м. на стадии строительства внутри МКАД насчитывается всего 12 зданий общей площадью 339 тыс. кв. м (что составляет 36% от вакансии в строящихся зданиях со сроком ввода до 2027 года) Вакансия в строящихся объектах со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2027 года пока составляет 45%.

Стратегии поиска

Сегодня поиск офиса требует креативных решений. К ним госпожа Гусева относит предварительную аренду, расселение объекта под крупного и более выгодного арендатора, различные варианты BTS за счет привлечения сервисного оператора для подготовки помещения под интересанта. «Строить здание под собственное размещение в текущей финансовой и технической конъюнктуре могут позволить себе единичные компании. Это может сработать для девелоперских компаний при реализации проектов МПТ (консолидация собственных офисов), или гигантов технологического и финансового рынков», — отмечает эксперт.

По прогнозу генерального директора сети сервисных офисов CODE Гургена Шекояна дефицит площадей на рынке офисной недвижимости сохранится не менее трех лет. «Уже сейчас он привел к тому, что мало кто жалуется на высокую ставку аренды. Стоимость строительства продолжает расти, значит и ставки тоже вырастут. Но арендаторы просто ищут возможность найти любой достойный офис», — делится он.

Чтобы хоть ненамного снивелировать рост ставок, арендаторы стали заключать долгосрочные договоры аренды, поэтому в действующих бизнес-центрах площади освободятся не скоро. Коммерческий директор девелопера и оператора сервисных офисов полного цикла Business Club Сергей Черноусов считает, что и в строящихся объектах вакантные офисы появятся не скоро. «Весь новый объем площадей реализуется под продажу, потому что спекулятивное строительство для последующей аренды при текущей ключевой ставке теряет для девелоперов экономическую целесообразность», — резюмирует он.

Господин Черноусов убежден, что текущая ситуация на рынке — прецедент. Никто не предполагал, что случится такое стремительное развитие российского бизнеса на фоне геополитической повестки. «Всего за год с рынка вымылось практически все предложение, в том числе оставшееся после ухода международных компаний. Наиболее быстро отреагировавшие на ситуацию компании приобрели площади в строящихся БЦ. Но сейчас, до момента ввода, вынуждены расселять свои структурные подразделения по разным локациям», — говорит он.

Промежуточным решением, по словам господина Черноусова, в такой ситуации может стать аренда сервисного офиса: так, например, поступил Т-Банк, который заключил сделку на 24,6 тыс. кв. м в БЦ «Искра-Парк».

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Екатерина Геращенко

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...