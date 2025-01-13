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Банк берется за стройку

Сбер стал финансовым партнером возведения города-спутника Южный

СберИнвест (ООО «Сбербанк Инвестиции») приобрел 20-процентную долю в ООО «“ЗаСтрой” Спецзастройщик» — застройщике первой очереди жилья в городе-спутнике Южном. Банк будет кредитовать проект общей стоимостью более 38 млрд рублей. По данным участников рынка, размер сделки мог составить от 800 млн до 1 млрд рублей.

Город-спутник «Южный» будет построен на территории площадью около 2 тыс. гектаров, расположенной в южной части Санкт-Петербурга

Город-спутник «Южный» будет построен на территории площадью около 2 тыс. гектаров, расположенной в южной части Санкт-Петербурга

Город-спутник «Южный» будет построен на территории площадью около 2 тыс. гектаров, расположенной в южной части Санкт-Петербурга

Проект города-спутника Южный реализует ООО «Город-спутник Южный», подконтрольное ООО «Старт девелопмент» Захара Смушкина. Новое ООО «“ЗаСтрой” Спецзастройщик» было создано компанией «Город-спутник Южный» специально для реализации первого этапа проекта «Город-спутник Южный», предусматривающего строительство 240 тыс. кв. м недвижимости, включая 200 тыс. кв. м жилья. Общий объем инвестиций в проект превышает 38 млрд рублей. Долю в ООО «“Застрой” Спецзастройщик» Сбербанк приобрел у ООО «Город спутник Южный», сделку стороны подтвердили, однако ее стоимость не назвали.

Согласно утвержденному в декабре проекту планировки территории, в жилом районе площадью 78 га будет проживать 7,5 тыс. человек. Кроме жилья, застройщик возведет школу, три детских сада, отделение полиции, пожарное депо, поликлинику с отделением скорой помощи, Дом культуры, спортивный клуб, бассейн.

Город-спутник Южный — стратегический проект Петербурга, по которому в Пушкинском районе построят 10 млн кв. м жилой, коммерческой и административно-деловой недвижимости. Численность населения будущего города-спутника превысит 130 тыс. человек. Здесь же заработает научно-образовательный инновационный центр ИТМО Хайпарк, на участке в 86 га уже начали строить новый кампус. Первая очередь состоит из двух общежитий и главного учебного здания.

Строительство первой очереди города-спутника Южный площадью 4,3 га, как сообщили в пресс-службе ООО «Город-спутник Южный», займет около трех лет. Передача ключей дольщикам запланирована на конец 2027 года. Проектное финансирование в размере 7 млрд рублей для строительства предоставил Сбер.

По данным источника, близкого к сделке, цена покупки доли могла составить от 0,8 млрд до 1 млрд рублей.

Приобретение доли для участия в проекте, по мнению экспертов, — рациональное вложение средств. «Для банка участие в таком проекте имеет двойную цель: с одной стороны, это способ контролировать реализацию столь амбициозной девелоперской инициативы, а с другой — возможность продемонстрировать свою экспертизу в крупных инфраструктурных проектах»,— считает директор департамента недвижимости группы ЦДС Сергей Терентьев.

«С учетом повышения ключевой ставки и роста процентных расходов необходимо было сделать кредитную линию более привлекательной девелоперу по финансовым условиям Сбера»,— полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Доля в таком случае — возможность контроля реализации девелоперского проекта. По словам генерального директора «Максимум лайф девелопмент» Игоря Карцева, в условиях значительных финансовых вложений для создания жилой и инфраструктурной среды партнерство с одним из ведущих финансовых институтов страны может стать гарантом стабильности и своевременной реализации проекта.

«Такой подход позволяет не только контролировать ключевые этапы реализации, но и эффективно управлять рисками»,— резюмирует господин Карцев.

Стефания Барченкова

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