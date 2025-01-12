В центре Перми здание Chicken сменило владельца

Здание кафе Chicken с участком на ул. Ленина, 68а, в центре Перми сменило владельца. В 2024 году этот актив продавался как действующий арендный бизнес. С конца июля 2024 года, по данным выписки из Росреестра, земельный участок по этому адресу перешел в собственность некоего физического лица. Продажу торгового здания, занятого сетевым кафе Chicken, подтвердил и источник в бизнес-кругах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В июне 2022 года в отношении территории под кафе было заключено соглашение о передаче недвижимости в счет выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «Золотая чаша». В Kartoteka.ru отмечается, что ООО «Золотая чаша» создано в Перми в 2002 году, занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Возглавляет компанию и владеет ей Константин Немировский — предприниматель, занимающийся физкультурно-оздоровительной деятельностью. Бизнесмен раньше владел ныне ликвидированными компаниями ООО «Хостел-П», ООО «Русский медиамаркетинг», ООО «Адион». В разные годы «Золотой чашей» владели также Ольга Немировская, Наталия Коновалова, Алексей Кирейкин и скончавшийся летом прошлого года бывший гендиректор ОАО «Астра» Владимир Маракулин.

Двухэтажный торговый комплекс на ул. Ленина, 68а, с участком был выставлен на продажу в начале 2024 года. Общая площадь здания — 450,5 кв. м, площадь земельного участка — 329,7 кв. м. В здании находится популярный ресторан известной сети быстрого питания — Chicken pizza & sushi. Объект продавался за 135 млн руб.