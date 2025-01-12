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Коммерсантъ FM
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Криптовалюты без лишних движений

Котировки встретили новый год спокойно

Начало 2025 года на рынке криптовалют было достаточно спокойным. Цена биткойна остается в диапазоне $91–102 тыс., не показывая высоких колебаний. При этом некоторые криптоактивы теряют в цене сильнее других, например Solana, ETH и TRX. По мнению экспертов, в январе сказались давление макроэкономических факторов и усталость «быков» от длительного роста. Впрочем, аналитики сохраняют оптимизм и считают, что ВТС в этом году может достичь уровней $140–150 тыс.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С начала 2025 года биткойн не показывает аномальных для себя движений, цена актива не опускалась ниже $91 тыс. и не росла выше $102 тыс. Однако опрошенные “Ъ” эксперты наблюдают относительный рост интереса к криптовалютам со стороны трейдеров. Игроки выходят с каникул и начинают потихоньку торговать, заметил управляющий партнер VG Group Вагиз Нуруллов. Рынок труда в Америке, по его словам, показал сильные и низкие данные безработицы, что демонстрирует силу экономики и снижает необходимость дальнейшего агрессивного снижения ставки и стимуляции деловой активности ФРС.

Начало года на крипторынке было ознаменовано в целом нейтральной динамикой: за первые две недели капитализация рынка прибавила всего 1,5%, в моменте рост превышал 10%, но впоследствии некоторые активы крипторынка снизились. Отсутствие активного ралли является нормальной ситуацией: после роста цен, вызванного победой прокриптовалютного кандидата в президенты США Дональда Трампа, рынок постепенно начинает внимательно оценивать перспективы экономической политики новой администрации Белого дома, и текущие сигналы говорят об определенных рисках для рисковых активов, считает аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.

Помимо ярких геополитических заявлений господина Трампа, инвесторы также нервничают из-за переоценки ожиданий по смягчению денежно-кредитной политики в США: теперь рынки ожидают всего одного снижения ставки ФРС США, и инфляционные ожидания вновь начали расти, что свидетельствует о возможном новом витке роста цен, отмечает господин Першиков. Это вместе с ростом доходности американских облигаций повышает спрос на них и на американский доллар и в моменте оказывает давление на рисковые активы, в первую очередь на крипторынок, добавил он.

«Падение акций компаний, работающих в сфере квантовых компьютеров и AI на американском рынке, также оказывает давление на криптовалютные активы, исторически тесно связанные с индексом NASDAQ»,— подчеркнул эксперт.

На этом фоне некоторые криптоактивы теряют в цене сильнее других, особенно те, которые выигрывали от ярких нарративов прошлого года: в частности, на фоне снижения ажиотажа вокруг мем-монет падает токен платформы Solana, которая была ключевым бенефициаром мем-мании в прошлом году. Помимо этого, и токены других платформ стоят слабее бенчмарка рынка биткойна, в частности ETH и TRX пока не могут восстановиться на фоне увеличившихся объемов продаж токенов со стороны инвесторов.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 10 октября 2019 года:

«Это действительно близко к казино, и мы изучали это явление, потому что оно массовое, мы видим, что в криптовалюту вложились многие, те, кто хочет очень быстро и легко заработать».

В январе сказались давление макроэкономических факторов и усталость «быков» от длительного роста, указывает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. Главным негативным фактором, давящим на крипторынок, стало опасение инвесторов более медленного темпа снижения ключевой ставки в США, чем ожидалось ранее, считает господин Ли. В декабре представители ФРС США заявили, что не собираются спешить со снижением ставки в 2025 году, это несколько понизило аппетит инвесторов к рисковым активам, добавил господин Ли. 2 января один из крупнейших спотовых биткойн-ETF зафиксировал рекордный отток в $333 млн.

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Тем не менее с учетом сохраняющихся притоков в BTC-ETF можно сделать вывод, что в моменте спрос инвесторов на биткойн превосходит спрос на альткойны, а неопределенность в макроситуации США делает инвестиции в высокорисковые активы менее привлекательной стратегией, нежели покупка и удержание BTC, который в этом году может достичь уровней $140–150 тыс., резюмировал господин Першиков.

Ксения Куликова

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