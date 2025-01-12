Rolex показал удешевление

Цены на подержанные часы Rolex упали до минимума с 2021 года. Индекс агентства Bloomberg, который отслеживает цены на 50 самых продаваемых люксовых моделей, по итогам 2024-го снизился почти на 6%. Подобное снижение на вторичном рынке фиксируют и другие швейцарские бренды — Patek Philippe и Audemars Piguet. Аналитики отмечают, что цены на часы взлетели до беспрецедентного уровня три года назад. После этого ресейл столкнулся с замедлением экономического роста и высокими процентными ставками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

О заметном падении, в частности, в ноябре 2023 сообщала компания-владелец бренда Cartier. Тогда ее продажи в Северной Америке снизились на 4%, в Южной — на 17%. Сейчас все зависит от покупателей из Китая и Гонконга, отметил главный редактор журнала «Часы» Александр Ветров: «В КНР продажи, правда, упали чуть ли не на треть. Европейский рынок где-то, напротив, даже прилично поднялся, как и американский. А вот Азия в минусе, и это очень нехорошо, потому что многие швейцарские бренды, несмотря на предостережения, складывали яйца в одну корзину. Что будет дальше, зависит от экономики и политики, потому что, насколько я понимаю, в КНР львиная доля причин этого падения как раз политические. В принципе для китайцев механические часы традиционно всегда были предметом культа, для них это важно.

Что касается российского рынка, то, учитывая понятное его состояние, можно сказать, что у людей деньги по-прежнему есть и они готовы их тратить на часы. Это говорит о том, что интерес к таким покупкам, конечно, существует.

Другое дело, что подавляющее большинство запросов касается трех-четырех традиционных брендов: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и Richard Mille. Именно коллекционирование часов, в том числе и винтажа, мне кажется, не сформировалось в России. То есть они по-прежнему больше воспринимаются как статусный символ. Проще купить ту модель, про которую понятно, что это. И, конечно, основной упор на Rolex, это всегда беспроигрышный вариант. Но из-за этого и очень много их подделок. Что касается инвестиционных часов, то есть какие-то модели, серии, в которые гарантированно стоит вкладывать, но они и стоят соответствующих денег. А вот с винтажными я бы не стал рисковать».

В конце 2024-го глава подразделения часового и ювелирного искусств Chanel Фредерик Гранжье в интервью швейцарской газете Le Temps заявил, что следующие два года будут для индустрии люкса «сложными». Кроме падения спроса на азиатских рынках, он связал кризис с некоторой «усталостью от роскоши». Стоит ли сейчас инвесторам вкладываться в часы? Основатель компании Vintage Voyage Игорь Киссель считает начало 2025-го удачным моментом для того, чтобы задуматься об этом:

«Ни один рынок не может расти вечно. Мы в течение четырех лет видели каждый год как минимум двузначный рост. Предметы класса "люкс" — и сумки, и часы — оказывались среди лидеров всех активов. Рано или поздно должна была наступить коррекция. Снизился спрос на первичном рынке на таком уровне цен, что это не могло не отразиться на рынке вторичном. Это снижение касается сейчас всех этих безразмерных предметов класса "люкс". Если говорить именно про часы, то я бы сказал, что рост цен остановился. Очень заметного снижения спроса нет.

В любом случае это хорошая новость для тех, кто собирался сделать такую покупку. Она более выгодна, чем это было на пике этого цикла: начале-середине 2024 года».

Как писал Wall Street Journal, с 2022-го от люксовых брендов ушли около 50 млн покупателей по всему миру. Это около десятой доли их клиентской базы. За три года объемы продаж в индустрии роскоши могли сократиться на четверть. При этом до конца 2024-го бизнес в сфере ресейла рос в три раза быстрее, чем первичный рынок люкса.

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Александра Абанькова