В Татарстане сегодня днем до -5 °C, ожидается сильная гололедица

Сегодня днем в Татарстане прогнозируют температуру 0...-5 °C. Температура воздуха ночью и утром составила около -2...7°C, при прояснениях до -11°C. Об этом рассказали в прогнозе Гидрометцентра Татарстана.

В республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на территории Татарстана прогнозировали слабые осадки в виде мокрого снега и мороси, а в отдельных районах — туман. Ожидается, что днем в республике не будет существенных осадков, но в Гидрометцентре предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

Ветер прогнозируют южный, юго-восточный со скоростью 6–11 м/с, местами порывами до 13 м/с.

Диана Соловьёва