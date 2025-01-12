Руководство Татарстана поблагодарило работников прокуратуры за их труд
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников прокуратуры республики с профессиональным праздником и поблагодарил работников ведомства за их труд и вклад в укрепление законности. Об этом сообщает «Татар-информ».
«Руководство республики выражает искреннюю благодарность за ваш нелегкий, но благородный труд, большой вклад в укрепление законности и правопорядка», — заявил Алексей Песошин.
Премьер-министр Татарстана пожелал сотрудникам прокуратуры и их семьям здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо отечества.
Алексей Песошин заявил, что более 300 лет со дня основания прокуратура обеспечивает верховенство закона, защиту свобод граждан и конституционных прав.