Руководство Татарстана поблагодарило работников прокуратуры за их труд

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников прокуратуры республики с профессиональным праздником и поблагодарил работников ведомства за их труд и вклад в укрепление законности. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Руководство республики выражает искреннюю благодарность за ваш нелегкий, но благородный труд, большой вклад в укрепление законности и правопорядка», — заявил Алексей Песошин.

Премьер-министр Татарстана пожелал сотрудникам прокуратуры и их семьям здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо отечества.

Алексей Песошин заявил, что более 300 лет со дня основания прокуратура обеспечивает верховенство закона, защиту свобод граждан и конституционных прав.

Диана Соловьёва